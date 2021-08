Der bør da være gelænder på badebroen

DEBAT.

Af Ole Bertelsen, Bestyrelsesmedlem i det lokale friluftsråd

Tommy Havdrup har et indlæg i Folkebladet den 18. august om, at der børe være gelænder på badebroen til den nye badeanstalt i Vallensbæk havn. Jeg er

helt enig med Tommy Havdrup.

Af Jan Høgskildes svar fremgår, at myndighederne ikke synes, det er en god ide med et gelænder på badebroen. Da Kystdirektoratet sendte projektet i høring, har jeg på vegne af Friluftsrådet skrevet:

’Adgangen er et trædæk, der er udsat for vind, bølgeoverskyl og tilisning om vinteren – dog sjældent forekommende. For at undgå faldulykker på trædækket eller ned over søstenene bør træbroen forsynes med et sikkerhedsrækværk. Desuden bør adgangen lukkes, når det vurderes at det er for farligt at gå på broen.’

I godkendelsen af anlægget har Kystdirektoratet blandt andet skrevet:

’I forhold til Friluftsrådets høringssvar, hvor det blandt andet er anført, at adgangen til badeanlægget på toppen af molen kan være udsat for vind, bølgeoverskyld og tilisning, har Kystdirektoratet lagt vægt på, at det er ansøger, der som ejer af anlægget er ansvarlig for sikkerheden ved anvendelsen, og at det derfor også er dem, der skal vurderer, hvilke foranstaltninger der er nødvendige.’

Som det fremgår, er det kommunen selv, der er ansvarlig for sikkerheden. Det er derfor også kommunen, der kan være ansvarlig, hvis der sker en ulykke ved fald fra broen.

Vi ser frem til, at der kommer gelænder på broen.