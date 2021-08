DEBAT.

Af Tom Bech Fredriksen (DF), Spidskandidat til kommunalvalget for Dansk Folkeparti i Brøndby

Hvis Brøndby skal vinde titlen den ”vildeste Kommune” skal vi ændre vores syn på hvad en velplejede have er. Vi synes alle en velplejet have med slået græs og roser ser godt ud.

I fremtiden skal vi vende os til at en velplejet have er et sted hvor græsset gror mellem blomster. De fine friserede bede skal erstattes af masser af vilde bede. For at det kan lade sig gøre skal vi have et nyt syn på hvad en velholdt have er.

Det kunne være sjovt hvis nogle borgere vil komme med deres forslag til en vild have. Så kan man på lige fod med konkurrencen den ”flotteste have” kåre den vildeste have.

Lad os komme i gang med at få vores haver omlagt. Det batter nok ikke så meget, men den er en begyndelse.