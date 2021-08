De forskellige opskrifter for at opnå mere livsglæde

SPONSORERET INDHOLD: Der kan være flere grunde til, at du gerne vil opleve mere tilfredshed og livsglæde i din hverdag. Heldigvis er der flere ting, som du kan gøre, for få mere ud af din hverdag.

Af SPONSORERET INDHOLD

Udgangspunktet for mange er følgende. Du opnår hurtigere lykken, ved at have en hverdag, hvor du bruger tiden på bedst mulig vis, samt foretager dig de hverdagsaktiviteter du elsker. Mange vil desuden sige, at det også er vigtigt, at du har mange penge. Nogle blev rige ved at investere i kryptovalutaer for 10 år siden. Hvad er kryptovaluta? Bliv klogere her.

Hvordan opnår du mere livsglæde?

Gennem tiden, har filosofferne omtalt de forskellige måder som de mener at lykken kan opnås. De oldgamle grækere i tidernes morgen introducerede konceptet eudaimonisk lykke.

Hvad er eudaimonisk lykke?

Ifølge grækerne opnår du eudaimonisk lykke, ved at leve dydigt. Der lægges her vægt på, at du lever moralsk oprigtigt samt prøver at være den bedste person du kan være. Rette handlen bliver et mål i sig selv. Ved at leve moralsk oprigtigt, og forsøge at hjælpe mennesker i dit liv, får du mest mulig livsglæde. Ifølge Aristoteles var ’det gode’ den højeste dyd – og et mål i sig selv.

I hans tankegang var der ting som var gode i selv – dvs. instrinsisk gode – og ting der kun er gode for at opnå noget andet. Eudaimoni, var ifølge Aristoteles ’det gode’.

Skrue op for begæret – eller ikke?

Hedonisme er det næste begreb der kan bringes i tale.

Det primære mål indenfor hedonismen er at reducere smerte samtidig med at forøge lykken. Det moderne koncept af hedonisme er blevet lidt forvrænget ift. hvad det oprindeligt betød. I dag forbindes hedonisme til overdådighed. Tanken for mange er, at hedonistisk glæde opnås bedst ved at drikke, feste og se en masse film. Disse aktiviteter bør give glæde, men de ender ofte med at skabe mere utilfredshed.

Det originale koncept af hedonisme som var introducerede af stoikerne, forholdt sig anderledes. Fremfor overdådighed var målet at abstrahere fra sansebegær, og fokusset var snarere på at opleve de ’finere’ aspekter i livet. Det kunne for eksempel være at nyde en flot udsigt, spise noget sundt mad og dyrke sin yndlingssport.

Overdådig sansebegær, blev set i et negativt lys da det kun bragte kortsigtet nydelse, men ulykkelighed på længere sigt.

Dette er blandt to af flere udgangspunkter ift. at maksimere lykken. Det er et stort felt – og jeg vil invitere dig, til at undersøge feltet mere dybdegående.