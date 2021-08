Covid-19: Her er tilslutningen til vaccinen lavest

Det er ikke alle steder i Brøndby, at folk er lige flittige til at lade sig vaccinere mod coronavirus. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Nogle steder i Brøndby kniber det med at få vaccineret borgerne mod coronavirus. Det gælder særligt de tætbefolkede områder i kommunen

Af Robert Hendel

Mere end halvdelen af danskerne har fået begge vaccinestik mod coronavirus, og knap 72 procent har modtaget første stik.

I Brøndby har borgerne dog ikke lige så flittige til at lade sig vaccinere. Her ligger andelen af færdigvaccinerede borgere en smule lavere end på landsplan.

Til gengæld er andelen borgere, som er pågebyndt vaccinen omkring 12 procent lavere end på landsplan. I hele Region Hovedstaden, som Brøndby Kommune er en del af, har godt 70 procent fået det første stik med corona-vaccinen. Det er kun overgået af Ishøj, som ligger på sidstepladsen, når det gælder tilslutning til vaccinen mod coronavirus.

– Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi har fra kommunens side gjort alt, hvad vi kan. Vi hverken kan eller vil tvinge folk til at tage vaccinen, og der kan være mange årsager til, at folk vælger den fra, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

To sogne skiller sig ud

Det er særligt i Brøndby Strand, at det kniber med at få folk vaccineret. I Brøndby Strand Sogn havde 11.288 den 1. august fået en invitation til vaccinen. Her har 3338 endnu ikke valgt at benytte sig af tilbuddet og bestilt en tid til vaccination. Det svarer til, at knap 30 procent ikke har bestilt en tid i Brøndby Strand.

I Nygårds Sogn har 5238 borgere fået et tilbud om vaccination, og 1336 har ikke bestilt tid endnu. Der er lidt mere end hver fjerde borger, som ikke har reageret på invitationen.

– Det kan meget vel skyldes befolkningssammensætningen i de områder kommunen. Der kan være nogle kulturelle og sproglige barrierer, som er forbundet med at blive vaccineret. Derfor overrasker det mig ikke, at tilslutningen er lavere her, selvom det selvfølgelig ærgrer mig, siger Kent Magelund.

I de to øvrige sogne i kommunen, Brøndbyøster og Brøndbyvester, ligger andelen af borgere, som ikke har bestilt en tid til vaccination på mellem 17 procent.

Smitten er fortsat lav

I Brøndby Kommune er der siden 27. januar 2020 blevet registreret næsten 3800 smittede med coronavirus. Det svarer til knap 11 procent af befolkningen i kommunen.

Lige nu er der dog langt til en en nedlukning, både på sogne- og kommuneniveau i Brøndby. Kommunen ligger nummer 23 på listen over de hårdest ramte kommuner målt på antallet af smittede i forhold til befolkningen – korrigeret for antallet af testede borgere.

En nedlukning sker automatisk i en hel kommune, hvis antallet af nye smittede er over 20, og den testkorrigerede incidens passerer 500. I Brøndby udgør de 34 nye smittede pr 1. august 2021 omkring 105 smittede per 100.000 indbyggere, når der tages højde for antallet af test i kommunen.

– Vi klarer os generelt godt i Danmark i forhold til andre lande. Der er ikke mange indlagte, og vi har få dødsfald, så jeg er optimistisk nu oven på et meget hårdt år, siger Kent Magelund.

Smitten i kommunen er mest udbredt i Brøndby Strand, hvor der 1. august 2021 var registreret lidt mere end 105 nye smittede ud af 100.000 borgere og en positivprocent på 2,5. Der er derfor ikke umiddelbart risiko for, at eksempelvis bydelens børn ikke kan komme i skole eller i daginstitution.