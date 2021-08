Bygger man for selvstændighed?

DEBAT.

Af Tommy Havdrup, Syvhøjvænge 173, Vallensbæk Nord

Jeg kan konstaterer, at Vallensbæk kommune fortsat sørger for, at der opføres højhusbyggeri på alle de grunde, hvor det er muligt.

Dette sker formodentlig, fordi kommunalbestyrelsen vil prøve på at sikre sig, at Vallensbæk kommune kan fortsætte som selvstændig kommune.

Vallensbæk er vel nok både i areal og indbyggertal den mindste kommune i Danmark.

Kommunen blev jo for år tilbage truet med at blive sammenlagt med Ishøj eller Brøndby, og har indtil for nylig også skulle samarbejde med Ishøj på flere områder.

Vallensbæk har jo i mange år kaldt sig ”den grønne ø i det røde hav”, fordi vi er omgivet af meget ”røde” kommuner til alle sider – Brøndby, Ishøj og Albertslund.

Et samarbejde med en af disse kommuner ville nok blive meget vanskeligt for Vallensbæk, der er meget mindre i indbyggertal end disse omgivende kommuner.

Men jeg forstår, at Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk prioriterer Vallensbæks overlevelse som selvstændig kommune frem for at beholde det absolutte konservative flertal, som der stort set har været i hele Vallensbæks eksistens som selvstændig kommune.

Men man er formentlig godt klar over, at man mister flertallet ved næste valg, og fremover, da der jo ikke er mange konservative, som flytter ind i disse højhusbyggerier. De konservative sætter pris på hus og have.