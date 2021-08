Brøndbys vejhastigheder bør afspejle at vi prioriterer sikre skoleveje og cyklisme

Debat

Af Maja Højgaard (S) Læge og kandidat ril kommunalvalget i Brøndby Kommune

I Folkebladet d. 28. juli rejser Henning S. Frandsen en relevant debat om fartgrænsen på Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard. Heldigvis er der meldt ud fra regeringens side, at vi lokalt snart kan få mere indflydelse på, hvordan hastighederne skal sættes i kommunen. Men det er ikke kun vores boulevard med Danmarks længste vejnavn, der har en urimelig høj fartgrænse.

Park Allé er en vej, der både gennemskærer Brøndbyøster Landsby samt torve og butiksområder ved Kirkebjerg i Brøndbyvester. I disse områder er den for en byzone usædvanlige høje hastighed, netop med til at adskille og ikke samle vores byrum. Modsat borgmesterboulevarden er der ikke tunneller til blød trafik – hvadend de måtte være handlende, cyklister eller skolebørn.

Trafikstøj har været meget diskuteret på Vestegnen generelt. I Brøndby lever vi med motorveje og ønsker os bedre værn mod deres støj. Men det kunne også hjælpe på det generelle støjniveau, at de veje, der er i vores bymidter, ikke havde højere hastighedsgrænser, end man normalt accepterer i byzoner.

I dag opleves disse veje åbenbart af nogle trafikanter som landeveje, hvorfor der hyppigt bliver kørt alt for stærkt. Men Brøndby ligger trods vores hyggelige landsbyer som bekendt ikke ude på landet. For at minde disse bilister om deres egen adfærd, kunne det være nyttigt med farttavler, der minder bilister om, hvad deres fart er – og giver et lille blink, hvis det er højere end grænsen. Det bør have en adfærdsregulerende effekt, mens vi venter på politiet får ressourcer nok til at udføre reel håndhævning af vores i forvejen alt for høje fartgrænser.

Selv de veje, vi deler med nabokommunerne som Gammel Køge Landevej og Roskildevej har højere fartgrænse i Brøndby end i vores tilsvarende tæt bebyggede nabokommuner. Der er behov for en ordentlig regulering, der tilsvarer Brøndbys eget behov i højere grad, end i andres behov for at skynde sig igennem vores by.