Brøndby-anfører: Det irriterer mig

Ifølge anfører Nanna Christiansen begik Brøndby for mange tekniske fejl i opgøret mod HB Køge. Foto: Robert Hendel

SPORT. Anfører Nanna Christiansen var skuffet efter nederlaget til HB Køge. Der blev begået for mange tekniske fejl, mener hun

Af Robert Hendel

Skuffelsen lyste ud af Brøndby-anfører Nanna Christiansen efter nederlaget til sidste sæsons danmarksmestre fra HB Køge.

Energien var simpelthen ikke til stede, og det blev de blå-gule straffet for.

– Vi fuldfører ikke vores aktioner, og det irriterer mig helt vildt, for vi kan sagtens spille op dem og være bedre end dem. Derfor er jeg også ret skuffet lige nu, fortalte den 32-årige anfører til Folkebladet efter kampen.

Især offensivt kneb det med at få spillet til at hænge sammen, og Køge-keeper Kaylan Marckese blev ikke sat på de helt store prøver.

-Vi har svært ved at spille bolden op, og når det endelig lykkes, har vi muligvis også svært ved at holde fast i den, erkendte Nanna Christiansen.

Spillet blev bedre efter pausen, men det kneb stadigvæk med at få skabt mulighederne foran HB Køges mål.

– Vi mangler de sidste færdigheder og begår for mange tekniske fejl, som vi ikke må begå, lød det fra Brøndby-anføreren.

Ifølge Nanna Christiansen er det dog fejl, der kan rettes op på.

– Vi skal også huske på, at vi stadigvæk har et helt nyt hold, og der er stadigvæk en del vej. Vi fik en god start i sidste uge, men nu møder vi et andet hold, som også vandt mesterskabet sidste sæson, sagde hun.

Måden HB Køge vandt på, er Brøndby-anføreren dog knap så imponeret af.

– Jeg synes, at de spiller verdens mest kedelige fodbold. Jeg har aldrig oplevet et tophold skulle slå så lange bolde hele tiden, men det virker for dem, og så kan man stå og surmule over det, for vinderen har altid ret, sagde Nanna Christiansen.

Lørdag skal holdet forsøge at finde det gode spil frem igen, når turen går til Aalborg.

– Vi kan godt, og det viser vi også, men vi skal være der mere for hinanden og tro på os selv, lød det fra den rutinerede anfører.