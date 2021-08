Brandvarme Brøndby besejrede KoldingQ i sæsonpremieren

Nanna Christiansen var scorede to mål og lagde op til to af de tre øvrige scoringer i Brøndbys storsejr over KoldingQ. Foto: Robert Hendel

SPORT. Per Nielsens tropper var suveræne, da KoldingQ blev besejret med 5-1 i sæsonpremieren i Gjensidige Kvindeliga. Brøndbys nye anfører Nanna Christiansen var impliceret i fire ud af fem holdets scoringer

Af Robert Hendel

Brøndbys bedste fodboldkvinder indledte sæsonen med en storsejr, da sidste års nummer fire fra KoldingQ slog et smut forbi Vestegnen.

Det var dog gæsterne fra KoldingQ, som kom bedst fra start, da Signe Hansen Baattrup efter knap fem minutters spil udnyttede et koks i Brøndby-defensiven og lagde bolden ind bag Ann-Kathrin Dilfer i Brøndby-buret.

Tættere på kom de hvidblusede fra Kolding ikke på et point i fredagens kamp. Dertil var Brøndby-holdet for stærkt. Den nyudnævnte anfører Nanna Christiansen bragte efter 11 minutter balance i målregnskabet, da hun afsluttede et gennemspillet Brøndby-angreb med en scoring fra kanten af feltet.

12 minutter senere var Nanna Christiansen endnu engang på spil, da hun driblede sig igennem Kolding-forsvaret i Brøndbys venstre side og slog bolden indover. Her stod debutanten Cecilie Buchberg klar til at prikke bolden i kassen. Hun måtte dog bruge to forsøg, for i første omgang blev forsøget blokeret, inden hun på returbolden fik sendt kuglen ind bag Maja Poulsen i gæsternes mål til stillingen 2-1.

Anden halvleg var godt fire minutter gammel, da Nanna Christiansen endnu engang var på pletten og elegant lobbede bolden over en chanceløs Maja Poulsen.

Tre minutter senere øgede Brøndby føringen til 4-1, da Malou Marcetto Rylov fik hovedet på et indlæg fra Caroline Pleidrup.

Det blev også 5-1, da indskiftede Rebeka Winther sparkede en flad bold ind i det fjerneste hjørne på et oplæg fra Nanna Christiansen, som var godt tilfreds med dagens præstation.

– Jeg kan godt lide at være med i målene, så det er jeg glad for. Vi spiller en rigtig fin kamp, hvor vi også kommer frem til mange chancer, lød det kort efter kampen fra Nanna Christiansen, der i sidste sæson rundede 400 kampe i den gule trøje.

I denne sæson har hun overtaget anførerbindet fra Theresa Eslund, der indstillede karrieren i sommer, og det er en opgave, som Nanna Christiansen er klar til at løfte.

– Det er et nyt ansvar, jeg får på mine skuldre, og det er også et ansvar, jeg er klar til at tage, sagde den 32-årige Brøndby-anfører efter sejren i premieren mod Kolding.

Hvordan holdkammeraterne opfatter hende i rollen som anfører, er lidt for tidligt at vurdere.

– Jeg håber, at jeg er den, der går forrest på banen. Måske råber jeg ikke så meget inde på banen, men så kan jeg måske gå mere direkte til folk og fortælle dem, hvordan de skal gøre tingene, sagde Nanna Christiansen, der sammen med resten af holdet skal i kamp igen allerede onsdag, hvor de danske mestre fra HB Køge venter på udebane.