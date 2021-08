Bog guider til foreningslivet

Denne bog er blevet omdelt i hele Vallensbæk i weekenden.

VALLENSBÆK. Vallensbæk Kommune har udgivet og husstandsomdelt bogen Aktiv i Vallensbæk, der giver et samlet overblik over mulighederne for foreninger og fritidsliv i Vallensbæk Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

I den forgange weekend burde alle husstande i Vallensbæk Kommune have modtaget bogen ’Aktiv i Vallensbæk – En guide til foreninger og fritidsliv’.

Det er en hardback-bog i A4-format med 132 sider, der beskriver alle Vallensbæks foreninger. Der er tre aftenskoler, 12 frivillige sociale foreninger, 14 kulturforeninger, to spejderforeninger, 34 sports- og idrætsforeninger og 10 øvrige foreninger, så i alt 84 foreninger. Derudover er der en beskrivelse af alle andre aktivitetsmuligheder i kommunen som legepladser og fodboldgolf-banen.

– Sådan en guide er jo ikke helt lige til at lave. Det har vi fået hjælp til af alle jer dejlige mennesker i foreningerne. Det er selvfølgelig et øjebliksbillede, derfor kommer den også til at ligge online, så iv kan opdatere med de nyeste oplysninger. Vi synes, det har været vigtigt at komme ud og fortælle alle borgerne i kommunen, hvad vi har at tilbyde. Der er mange borgere, der kender en forening, men at vi har 84, tror jeg ikke, der er mange, der ved, siger Morten Schou Jørgensen, formand for Folkeoplysnings-udvalget ved præsentationen.

Borgmester Henrik Rasmussen håber, at guiden vil inspirere borgerne til at melde sig ind i en forening.

– Foreninger og frivillige er med til at gøre Vallensbæk til et spændende, sundt og attraktivt sted at bo. At være medlem af en forening, er nemlig også at være medlem af et fællesskab. At bogen bliver lanceret samtidig med, at samfundet åbner op igen, er ikke tilfældigt. Mange foreninger har været presset under nedlukningen, og jeg håber, at borgerne vil være med til at hjælpe dem i gang igen, siger han.