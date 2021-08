Biograf fik besøg fra borgen

Kasper Sand Kjær blev i Glostrup Bio taget imod af biografleder Lotte Warming. Foto: Arne Christensen

GLOSTRUP. Kasper Sand Kjær blev i sidste uge klogere på de udfordringer en lille, foreningsdrevet biograf som Glostrup Bio står med

Af Jesper Ernst Henriksen

Socialdemokratiets kulturordfører i Folketinget, Kasper Sand Kjær, var i sidste uge på besøg i Glostrup Bio. Kasper er valgt til Folketinget i Ballerup-kredsen, der også dækker Glostrup Kommune.

Kasper Sand Kjær havde ønsket at besøge Glostrup Bio for blandt andet at indhente viden om de udfordringer, en mindre (foreningsdrevet) biograf står med – ikke mindst i kølvandet på coronakrisen. Besøget fandt i øvrigt sted samme dag som den nye kulturminister trådte til.

Efter fremvisningen af Glostrup Bio og drøftelsen af udfordringerne i den daglige drift, blev der også tid til en drøftelse af den mere overordnede problemstilling: Hvordan fastholder vi interessen for de mere fællesskabsdannende kulturtilbud – som f.eks. at se film i biografen – i en tid hvor det bliver stadig nemmere og billigere via internettet at hente film til sin egen tablet eller hjemmebiograf? Hvad kan der gøres lokalt, og hvad kræver en indsats på Christiansborg?

Formand for Sofarækken, Arne Christensen, var glad for besøget.

– Det er dejligt, når Christiansborg-politikere interesserer sig for de små, lokale kulturudbydere og det kæmpearbejde der gøres blandt de mange frivillige i forenings- og kulturlivet. Hvis andre har lyst, er de hjerteligt velkomne til en snak med os i Glostrup Bio, siger han.