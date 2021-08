Bæredygtighed på biblioteket

Kamilla Ane Petersen og Gro Johanne Vase er blandt arrangørerne af bæredygtighedsdagen, der støtter op om FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Den lidt visne plantekasse er en af de mange ting, der kommer i spil på dagen. Foto: Mette Bom Jensen

GLOSTRUP. Lørdag den 28. august sætter Glostrup Bibliotek fokus på med en aktivitetsrig formiddag for både børn og voksne. Her kan man lære om at stoppe madspild hjemme i køkkenet eller at lave sin egen kombucha

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 28. august sætter Glostrup Bibliotek fokus på forskellige former for bæredygtighed for både børn og voksne.

På dagen vil der blandt andet være oplæg fra Stop Spild Lokalt om, hvordan man kan undgå madspild i hverdagen, inspiration til at lave sin egen kombucha eller lave genbrugspynt ud af gamle bøger.

En af dem, der har været med til at arrangere dagen, er biblioteksformidler Kamilla Ane Petersen.

– Vi håber på at skabe en hyggelig dag, hvor vi både kan støtte op om FN’s verdensmål og samtidigt vise, at bæredygtighed i høj grad også er noget, der udfolder sig i hverdagen og lokalt – måske ofte uden at vi tænker over det, fortæller hun.

Som en del af programmet vil Kamilla Ane Petersen blandt andet læse højt fra noget af den økopoesi (digte, der handler om klima, bæredygtighed og menneskets forhold til naturen), der står på bibliotekets hylder.

– Det er jo noget af det, biblioteket kan være med til at bidrage med udover at lægge hus til, når det handler om bæredygtighed, siger Kamilla Ane Petersen.

Det lokale er vigtigt

Derudover deltager en række andre lokale ofreninger som Stop Spild Lokalt, Danmarks Cyklistforbund og Dansk Naturfredningsforening Glostrup.

– De har nogle andre perspektiver og måder at arbejde med bæredygtighed på, siger Kamilla Ane Petersen.

I det hele taget er det lokale et vigtigt udgangspunkt for dagen.

Derfor opfordrer arrangørerne til, at også Glostrups borgere og lokalforeninger byder ind, hvis de har lyst til at fortælle om, hvordan deres måde at arbejde på er bæredygtig.

På den måde kan borgere og foreninger i Glostrup lade sig inspirere af hinanden i lokalsamfundet og måske få nogle nye perspektiver på, hvad der også kan betragtes som bæredygtigt.

– Men man må også meget gerne bare komme og kigge og lytte, understreger Kamilla Ane Petersen.

Det hele foregår i bibliotekets åbningstid lørdag den 28. august fra 10-14. Det foreløbige program kan ses her på siden, men har du en idé til en aktivitet eller bod, er du stadig velkommen til at skrive til kap@glostrupbib.dk.

Alle andre kan bare møde op, som de har lyst.