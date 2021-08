Åbent hus på stort byggeri

Neurorehabiliteringshuset er ved at tage form. Foto: Region H

GLOSTRUP. På Rigshospitalet – Glostrup er byggeriet af et nyt hus for patienter med hjerne- og rygmarvsskader i fuld gang. Søndag den 5. september inviterer de alle interesserede til et besøg på byggepladsen

Af Jesper Ernst Henriksen

Neurorehabiliteringshuset samler for første gang i Danmark behandling og genoptræning af hjerne- og rygmarvsskader. Det nye hus, der bliver 25.000 kvadratmeter stort, er ved at blive bygget mellem de gamle hospitalsbygninger og vejen Bakken.

N-huset, som det også kaldes, skal skabe rammerne for den bedste pleje, behandling og genoptræning af patienter med skade på hjerne og i rygmarv fra hele Østdanmark. Det nye hus skal rumme alle livets aspekter fra ro og privatliv til snak og fællesskab, selvfølgelig kombineret med den bedste behandling og genoptræning.

Rygmarvs- og hjerneskader rammer patienterne pludseligt og typisk efter ulykker eller akut sygdom. Det betyder store omvæltninger i hverdagen, ikke blot for patienten, men for hele familien, som også er tænkt med i byggeriet.

Til Åbent hus-arrangementet får de besøgende at se, hvor langt byggeriet er nået og høre om processen med brugerinddragelse og tilrettelæggelse af et komplekst hospitalsbyggeri.

Bygningen kommer blandt andet til at indeholde en multihal og et svømmebassin til træning, som det bliver muligt at se – ligesom rundvisningen også indeholder et besøg i et modelhus, som viser, hvordan N-husets enestuer bliver bygget op.

Byggeriet forventes at stå færdigt i løbet af sensommeren 2022. Afdelingerne forventes at flytte ind i 2023.