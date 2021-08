Åben Hal aktiverer både børn og voksne

Magne hygger sig sammen med instruktørerne Mikkel og Anna.

Vallensbæk. Åben Hal på Egholmskolen i Vallensbæk er et tilbud til børn op til 10 år - som kommer med deres forældre, der også kan blive aktiveret hver lørdag formiddag fra 10 til 12

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kommune har i flere år haft Åben Hal, hvor børn op til 10 år og deres forældre kan komme til sjove bevægelsesaktiviteter og lege på Egholmskolen. Her i sommerhalvåret er det flyttet ud i skolegården, hvor der er masser af redskaber til leg og bevægelse.

Chanette Tamminen fra Vallensbæk er en af dem, der bruger Åben Hal, med sine fire børn på fire, fem, syv og ni år. Magne på fire er i fuld gang med at gennemføre motorikbanen.

– Børnene får styrket motorikken – og de får rykket nogle grænser for, hvad de kan. En af pigerne turde ikke kravle op i nettet sidste gang, men denne gang går det helt fint, fortæller Chanette, mens hun holder et halvt øje på Magne, der i mellemtiden har fået godt sving i en edderkoppegynge.

Kommunen stiller instruktører til rådighed, der hjælper med at sætte aktiviteter i gang. Denne dag er det Mikkel, Anna og Camilla, som styrer løjerne.

– Det er så sjovt at se de glade børn – det er et meget givende job, fortæller Camilla, der til daglig læser ernæring og sundhed.

Mikkel og Anna er også sjippeinstruktører, så nogle gange bliver sjippetovene fundet frem, og så bliver der ellers sjippet ’jorden rundt’.

Silvia Bønstrup Grydgaard er sundhedsplejerske i Vallensbæk Kommune og har været med til at oplære instruktørerne. Hun ser Åben Hal som en god mulighed for familier til at bevæge sig sammen.

– Mange børn går til fritidsaktiviteter, hvor forældrene er passive tilskuere. Det er super ærgerligt, for børn elsker at være aktive med deres forældre. Derfor har jeg opfordret instruktørerne til at sætte aktiviteter i værk, hvor både børn og forældre kan deltage, fortæller hun.

Hun tilføjer, at forældrene som regel rigtig gerne vil være med, hvis de lige får et ’skub’ af instruktørerne.

– Børn har brug for aktive forældre for at være aktive børn, som hun siger.

Åben Hal kræver ikke tilmelding, familier kommer og går i løbet af formiddagen. Fælles for alle er, at de får brændt en masse energi af – og har det sjovt samtidig. Første gang efter sommerferien er lørdag den 14. august.