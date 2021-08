7. klasser udforsker SOSU-skolen

I sidste uge var der SOSU-festival for syvendeklasserne i Brøndby Kommune. Foto: Seval Ucak Simsek / SOSU H

BRØNDBY. Igen i år kunne elever fra syvende klasse i Brøndby få indblik i arbejdet som SOSU-assistent

Af Robert Hendel

Syvende årgang på skolerne i Brøndby var torsdag den 12. august til SOSU-festival arrangeret af SOSU H og Ungdomsbyen.

Her beøsgte de en række forskellige boder med aktiviteter med forbindelse til et SOSU-onlineforløb, som eleverne deltog i skoleåret forinden. Ved hver bod kunne eleverne blive klogere på sundhed, alderdom, funktionsnedsættelser og velfærdsteknologi.

En af opgaverne var at anvende en Raizer til at få en ’falden elev’ op at stå igen. Det var sjovt for eleverne og et spændende nyt arbejdsredskab, der hjælper en liggende person op til stående på få minutter og kun kræver én hjælper.

Eleverne fik udleveret en nøglesnor med en afkrydsningsseddel, hvor de fik tjekket af, hvilke boder de besøgte. Hos SOSU H håber man, at forløbet vil give flere elever interesse for SOSU-uddannelserne og deres mange muligheder.