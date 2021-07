Vores drikkevand

DEBAT.

Af Nicolai Skafte (R), På vegne af hele Glostrup Radikale Venstres bestyrelse

Her i sommervarmen er der sikkert mange af os, der ofte tager et friskt glas koldt vand fra hanen. Og det danske drikkevand er noget helt særligt. Vi får nemlig rent vand ud af vandhanen direkte fra undergrunden – helt uden at rense det.

Desværre er problemet med giftrester i drikkevandet blevet større og større de seneste år. I målingerne fra de første fire måneder af 2021 er der fundet rester af sprøjtegift i 57,9% af drikkevandsboringerne. I Glostrup er tallene endnu værre. De seneste fem år har myndighederne undersøgt 11 drikkevandsboringer i Glostrup Kommune. Der var fund af sprøjtegift i hele syv boringer svarende til 63,6% – heraf to over grænseværdien (se voresdrikkevand.dk).

I Radikale Venstre ønsker vi at ændre dette.

Tænk hvis vi sammen kunne skabe et pesticidfrit samfund, så kommende generationer også kan nyde et glas rent vand direkte fra han-

en.

En stor del af giften i drikkevandet i dag skyldes fortidens synder, og selvom der ikke er blevet anvendt sprøjtegift på de kommunale arealer i Glostrup i mere end 20 år, kan vi gøre endnu mere. Særligt os med en have, en kolonihave eller en virksomhed i Glostrup har et stort ansvar for at passe på vores grundvand. Vi håber, at I vil være sammen med os om at droppe sprøjtegiften.