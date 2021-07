Vil give Sportsbyen mere liv

Næste sommer bliver det muligt at spille padel i Sportsbyen i Brøndby.

Brøndby. Brøndby Kommune har solgt et parkeringsareal til PadelPadel, der vil opføre et stort padelcenter, der også bliver hjemmebane for landsholdene i den hurtigt voksende sportsgren

Af Robert Hendel

I Sportsbyen vil du fra næste år kunne svinge ketsjereren. Brøndby Kommune har som led i den strategiske udviklingsplan for området solgt et parkeringsareal til PadelPadel, der vil opføre et nye padelcenter foran den røde Stadionhal 1.

Dermed bliver der plads til en af de hurtigst voksende sportsgrene herhjemme, når det nye padelcenter står klar med 10 meter til loftet og med officielle World Padel Tour baner.

– Det er en hal, der vil tiltrække padelentusiaster både fra Brøndby og omegnskommunerne. Og så bliver det ikke mindst kickstarten på en grønnere og mere levende Sportsby ved stadion i Brøndby, siger borgmester Kent Magelund (S) om det nye padelcenter.

Hallen kommer også til at indeholde både café og butik, idet kommunen har lagt vægt på, at den nye bygning skal bidrage til at skabe mere liv i Sportsbyen.

– Det bliver en smuk bygning i et mix af glas, stål og træ og store dele af facaden beplantes med grønne planter. Vi vil gøre alt for at opføre en bygning byen kan være stolt af, fortæller Brian Sørensen, som er grundlægger af PadelPadel om den nye hal, der også bliver bliver officielt træningscenter for de danske padellandshold.

Den strategiske udviklingsplan for Sportsbyen blev tidligere i år vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og den er ifølge Brøndby Kommune det første skridt på vejen mod at tiltrække 20.000 etagemeter idrætsrelateret erhverv til og skabe mere byliv i Sportsbyen.