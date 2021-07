– Vi kan tjene 27 milliarder på at bekæmpe overvægt

Henrik Rasmussen og resten af Hovedstadens Vækstteam anbefaler fokus på svær overvægt.

VALLENSBÆK. Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen er en del af Hovedstadens Vækstteam, der er kommet med anbefalinger til fremtidens vækst. Den skal ske i virksomheder indenfor life science, der primært leverer til sundhedssektoren

Af Jesper Ernst Henriksen

Erhvervsministeriet udpegede i foråret syv regionale vækstteams, som kom med anbefaling til, hvordan regeringen kan styrke vækst og beskæftigelse.

Regeringen har sammen med Folketingets partier afsat 500 millioner kroner, som de frem til 2023 vil bruge på at udmønte anbefalingerne, som er stillet af de regionale vækstteams.

I maj indleverede skal alle vækstteams derfor deres bud på, hvordan der bedst sættes gang i væksten, så der skabes flere arbejdspladser i hele Danmark.

Hovedstadens Vækstteam er ført an af Lars Fruergaard Jørgensen, som er administrerende direktør for Novo Nordisk A/S.

Som formand for Erhvervshus Hovedstaden og borgmester i en hovedstadskommune er Henrik Rasmussen også blevet udvalgt sammen med otte andre til en plads i vækstteamet.

Teamets anbefaler, at væksten i Hovedstadsområdet bliver indenfor life science-området, der primært leverer produkter til sundhedssektoren. Over 40.000 mennsker i Hovedstadsområdet arbejder indenfor området, der står for 49 procent af vareeksporten fra Hovedstaden til en samlet værdi af 125 milliarder kroner.

Ifølge vækstteamet kan det tal stige til 345 milliarder kroner i 2030.

– Vi skal gøre København og hovedstadsregionen til skuevindue mod verden indenfor life-science. Vi skal komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes vækst og arbejdspladser. Vi vil have fokus på synergier mellem de helt store og små og mellemstore virksomheder, for at skabe yderligere eksport, som kan sikre god økonomi for hele Danmark. Vækstteamet er sammensat af repræsentanter fra både den private og offentlige sektor, og jeg er glad for at kunne bidrage med mine kompetencer til dette arbejde, sagde Henrik Rasmussen, inden arbejdet startede.

Anbefalingen endte med seks konkrete projekter for at forebygge, opspore og behandle svær overvægt.

– Konkret bygger det foreslåede erhvervsfyrtårn på en stærk offentlig-privat samarbejdsmodel for udvikling og afprøvning af nye løsninger inden for svær overvægt, der efterfølgende kan skaleres nationalt såvel som internationalt samt til andre sundheds- og velfærdsteknologiske områder, for eksempel ældre- eller psykiatriområdet. Svær overvægt er en af de betydeligste risikofaktorer for udvikling af en lang række livsstils- og kroniske sygdomme, og en fokuseret erhvervspolitisk indsats rettet herimod estimeres at kunne bidrage til et betydeligt vækstpotentiale (målt i øget omsætning) på 27 milliarder kroner frem mod 2030, skriver vækstteamet i sin anbefaling.