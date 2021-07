Venstre har de tre første kandidater klar

Venstre i Brøndby har opstillet sine tre første kandidater til efterårets kommunalvalg, der finder sted den 16. november 2021. Fra venstre er Kurt Damsted, Jan Lundquist og Martin Grønkjær. Foto: Ricki Vejsmose

Brøndby. Venstre i Brøndby er klar med de første kandidater på stemmesedlen til årets kommunalvalg

Af Robert Hendel

Til november skal Brøndbys borgere en tur i stemmeboksen for at vælge, hvem der skal sidde i kommunalbestyrelsen i de kommende fire år.

Flere partier er derfor i øjeblikket i gang med at opstille de kandidater, der vil stå på stemmesedlen den 16. november 2021, hvor der også skal vælges repræsentanter til regionsrådet.

Hos Venstre i Brøndby er de klar med de tre første kandidater. Spidskandidten Jan Lundquist blev allerede valgt sidste år, da Mette Engelbrecht besluttede at træde tilbage for at bruge mere tid sammen med familien.

Nummer to på listen er Kurt Damsted, der tidligere har siddet i kommunalbestyrelsen for partiet. Han indtræder desuden, når Mette Engelbrecht træder ud den 1. oktober, fordi hun flytter til en ny kommune.

Martin Grønkjær er kandidat nummer tre på listen, og han er samtidig opstillet som kandidat til regionsrådet.

Egentligt ville partiet have stillet kandidaterne op tidligere, men corona-restriktionerne satte en stopper for fysisk forsamling frem til begyndelsen af juni, hvor partiforeningen kunne holde sin generalforsamling på normal vis.

– Det var et velbesøgt møde i en god stemning og dejligt endelig at kunne samles ved personligt fremmøde fremfor de virtuelle møder, man har brugt så flittigt på grund af corona, fortæller Annie Hassenkam, der er formand for Venstre i Brøndby.

Den post beholder hun lidt endnu. Hun blev nemlig genvalgt på foreningens ordinære generalforsamling.

Med de første opstillede kandidater glæder Venstre i Brøndby sig til en konstruktiv valgkamp, oplyser Annie Hassenkam.