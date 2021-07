Vandkamp ved svømmehallen

Five kids play with water guns laying on a meadow

Onsdag i næste uge er der vandkamp bag Glostrup Svømmehal. Foto: Colourbox

VALLENSBÆK. Glostrup Svømmehal er lukket lige i øjeblikket, men man kan stadig have det sjovt med vand. I næste uge inviterer de til vandkamp bag svømmehallen

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup svømmehal er under renovering og derfor lukket ned indtil slutningen af september. For at give folk en vandoplevelse alligevel, har de derfor inviteret til vandkamp.

Det sker onsdag den 21. juli. Der er spændende præmier på højkant blandt alle deltagere, blandt andet kan man vinde familiebilletter til svømmehallen, gavekort til biografen, eller et gavekort til en oplevelse i Klatreskoven i Glostrup.

Man kan opleve det store vandmonster, være med til vandballonkamp eller skyde på mål efter de voksne. Der er også fangeleg på hold, hvor de andre holds farver skal fanges og bringes hjem til egen lejr – under kampen må alle former for vandlegetøj bruges. Du kan også se, hvor mange flasker du kan ramme med kroppen på en glidebane, der er lavet om til bowlingbane.

Dagen byder på flere forskellige vandsjove aktiviteter og er delt op af to omgange.

Klokken 10 til 12 er der adgang for de fem til 10-årige, mens det fra klokken 13 til 15 er for de 10 til 15-årige.

Forældre og pårørende er meget velkomne til at deltage fra sidelinjen. Alle deltagere får en lille Goodiebag med hjem. Vandkampen afholdes ved svømmehal, bag bygningen på det grønne areal.