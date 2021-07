V og R i samarbejde: Vil skrive manifest for den gode tone

Emilie Sloth og Piet Papageorge inviterer de andre politikere til at skrive manifest for den gode tone. Foto: privat

GLOSTRUP. Ingen fører med vilje en dårlig tone, hverken i fysisk dialog eller online. Alligevel kikser det for mange, da følelser tit får frit løb i politik. Derfor er Piet Papageorge (V) og Emilie Sloth (RV) gået sammen og inviterer alle kandidater og partier til at indgå en uformel aftale om at føre en god tone og en konstruktiv politisk debat under valgkampen

Af Jesper Ernst Henriksen

Venstres borgmesterkandidat, Piet Papageorge, og Radikale Venstres spidskandiddat, Emilie Sloth, har indgået et samarbejde, som de håber, at de andre partier vil tilslutte sig.

Med et kommunalvalg på vej vil der blive mere og mere politisk debat til vælgermøder, på sociale medier og i læserbreve her i Folkebladet. Debatterne på de live-transmitterede er allerede blevet længere, og den kan blive endnu længere i løbet af efteråret.

Både Piet og Emilie oplever generelt en god tone i debatten, men ind imellem, særligt når bølgerne går højt, hænder det, at medlemmer af kommunalbestyrelsen, kandidater og navngivne partier omtales i en nedladende, fordømmende eller meget negativ tone. I nogle tilfælde udskammes enkeltpersoner sågar på deres individ.

– Det er virkelig ærgerligt, for politik skal handle om at skabe de bedste betingelser for borgerne. Det handler om at indgå kompromiser og søge løsninger, siger Emilie Sloth.

– Jeg oplever, at både borgere og kandidater indimellem går efter manden, og ikke bolden. Inden længe går valgmøderne i gang, og her kan det komme til at stikke helt af. Så det vil vi gerne gøre noget ved med en fælles indsats, før det kommer så langt, fortæller Piet Papageorge.

– Vi er enige om, at en god valgkamp er en valgkamp, hvor kandidaterne og partierne fører en konstruktiv politisk debat, supplerer Emilie Sloth.

Vil skrive manifest

De to spidskandidater tror ikke på, at nogen bevidst krydser grænsen, men at udfordringen mere handler om, at der er forskellige opfattelser af, hvad den gode tone er. Derfor opfordrer Piet og Emilie de andre kandidater og partier til kommunalvalget til at give håndslag på at føre en god tone i valgkampen.

Indledningsvis vil de to kandidater derfor gerne invitere de andre kandidater til at give input til en slags manifest for den gode tone for at nå frem til en fælles forståelse.

Derefter kan manifestet afprøves i dialogen på Facebook, i læserbreve, ved valgmøder og eventuelle arrangementer af mere social karakter op til valget. Så længe der ikke er en fælles definition af god tone, er det klart for de to spidskandidater, at folk kan tale forbi hinanden.

Emilie og Piet håber, at alle kandidater har lyst til at deltage i projektet, at de vil engagere sig i det og fungere som en slags ambassadører for den gode tone.

– Forhåbningen er, at det kan føre til, at kandidaterne kan holde os selv og hinanden op på den gode tone. Jeg er helt sikker på, at vælgerne vil opleve en meget mere spændende valgkamp, hvor debatten rent faktisk bliver værd at lytte til, når der tales politik frem for mudderkastning, siger Emilie Sloth.

Piet Papageorge er enig:

– Det kan jo også få en positiv betydning for samarbejdet blandt politikerne efter valget. Måden, vi taler på, kan være medvirkende til at forme virkligheden, slutter han.