Ufrivilligt farvel til skinkekutteren: Det er en ærgerlig situation

Folk må kigge langt efter pølsevognen på Park Alle i Brøndbyvester. Den er nemlig blevet stjålet. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. For 14 dage siden rendte to tyveknægte med Christian Nielsens pølsevogn, der holdt på sin plads på Park Alle i Brøndbyvester. Derfor må folk i lokalområdet fremover undvære deres frokost på Restaurant Fodkold

Af Robert Hendel

Skinkekutteren har ufrivilligt forladt Brøndbyvester, og lige nu ser det ikke ud til, at den bliver erstattet. Det fortæller indehaveren Christian Nielsen, der åbnede den populære Restaurant Fodkold for lidt under et år siden.

Ideen om en pølsevogn opstod, mens hans kantine var blevet tvangslukket på grund af corona-restriktionerne. I de seneste fire måneder har han dog kunnet genåbne sin kantine, og det betød, at han ansatte en medarbejder til at stå i pølsevognen, som i gennemsnit havde besøg af omkring 50 betalende kunder om dagen.

– Det er en ærgerlig situation, at nogen har valgt at løbe med hele pølsevognen, for det betyder, at vi ikke skal være pølsefatter og pølsemutter længere, fortæller Christian Nielsen.

Han tror ikke på, at pølsevognen bliver fundet igen, og skulle det være tilfældet, vil den formentlig være i rimelig dårlig forfatning.

– Politiet er blevet informeret om tyveriet, men pølsevognen har hverken stelnummer eller nummerplade, så udover at være en klassisk pølsevogn har den ingen særlige kendetegn, så det er svært at lægge den ind i systemet, siger Christian Nielsen.

Han må også kigge langt efter en erstatning fra sit forsikringsselskab.

– Pølsevognen var ikke forsikret, fordi der er nogle strenge krav til, hvordan den skal behandles, hvis den skal forsikres. Løsøre og tyveri forsikrer man den ikke imod. Der er simpelthen ikke nogen, der vil gå med til det, fordi de godt ved, at sådan nogle pølsevogne er ret udsatte, forklarer Christian Nielsen.

Selv er han overrasket over, at tyvene er løbet med hele pølsevognen, fordi den stod på et relativt trafikeret sted.

– Det er ikke noget, du bare lige smider op på en sækkevogn. Den vejer alene omkring to ton, og den var fyldt med varer, siger den nu ufrivilligt forhenværende pølsemand.

Et blødende sår

Tyveriet betyder, at Brøndbyvester må undvære et stykke klassisk dansk kultur med skinkesøm og congo-bajere på menuen. Det er ifølge Christian Nielsen ikke realistisk, at han når at have en ny pølsevogn klar inden 1. oktober 2021, som er den dag aftalen udløber med Coop, der ejer den grund, han holder på.

– Det er det, vi er mest kede af lige nu, også fordi det var en god forretning. Pølsevognen var velbesøgt og bandt os sammen med de lokale borgere, så det er virkelig bittert, siger Christian Nielsen.

Økonomisk får det også konsekvenser for indehaveren, ikke kun på grund af den manglende erstatning.

– Vi har lagt en masse energi i projektet, der er blevet vores lille baby. Det er stor afskrivning, siger Christian Nielsen.

Investeringen i pølsevognen alene nærmer sig 100.000 kroner, og derfor overvejer han, hvorvidt det kan betale sig at anskaffe en ny.

– Vi har også oplevet, at der på relativt kort tid har været indbrud to gange i den. Så vi har forsøgt at sikre vognen generelt, men vi havde ikke forestillet os, at de rendte med hele vognen, siger Christian Nielsen.

Pølsevognen er blevet observeret af en beboer på Gildhøj, der har oplyst, at vedkommende så den klokken 05:06 søndag morgen. Knap to timer senere blev der sendt en efterlysning ud på pølsevognens Facebook-side, og det opslag nåede hurtigt ud til mere end 120.000 personer.

– Folk har været hurtige til at dele opslaget, og det viser os samtidig, at det er et stort, blødende sår, at pølsevognen er væk, siger Christian Nielsen, som dog stadigvæk har et spinkelt håb om at se sin pølsevogn igen.