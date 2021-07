Ude efter uafgjort

Glostrup FK har ikke tabt en kamp i foråret, men missede alligevel lige oprykningen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Sport. Glostrup FK tabte ikke en eneste kamp i foråret, men stod alligevel tilbage som tabere i oprykningsspillet efter to uafgjorte kampe. Nu håber klubben at kunne holde på det unge, talentfulde hold

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag aften var der til EM et af de helt store opgør, da England slog Tyskland. Samtidig blev der spillet en vigtig kamp på kunstgræsbanen ved Glostrup Stadion om oprykning til Danmarksserien. Heldigvis havde flere hundrede mennesker valgt at tage til Glostrup Stadion til den sidste kamp.

Kampen stod mellem Glostrup FK og Solrød FC. I ugen op til kampen havde Glostrup FK spillet 0-0 mod BK Skjold, mens Solrød FC havde spillet 2-2. Den bedste af de tre klubber rykkede op i Danmarksserien.

Glostrup FK skulle derfor bruge en sejr, mens Solrød FC ville rykke op med en uafgjort på mindst 1-1 eller en sejr. Endte kampen uden mål, ville det være BK Skjold, der hjemme fra Østerbro kunne juble over oprykning.

Intens start

Glostrup FK skulle altså ud at jagte en sejr, men det taktiske oplæg til kampen var dog, at man skulle holde sig til at spille sit eget spil og ikke nødvendigvis satse fra start. Det var dog tydeligt, at Solrød FC startede kampen med målet om at holde eget bur rent. Det gik dog kun i 11 minutter, ind til Mads Lindqvist Haunstrup stod meget fri på kanten af feltet og fik sat bolden op i det lange hjørne til 1-0.

Så var det pludselig Solrød, der skulle jagte. Det gav pote i det 22. minut, da Sebastian Hartelius Lopez gjorde det til 1-1.

I Sjællandsserien giver et gult kort en udvisning ti minutter på bænken. Dem fik Glostrup en af i både det 34. og 26. minut. Solrød FC var hurtige til lidt taktiske justeringer, der gav dem mulighed for at udnytte overtallet, da Frederik Juul Andersen gjorde det til 1-2 til gæsterne.

Så var der pludselig lang vej for Glostrup FK, men lige inden dommeren fløjtede til pause, fik Mathias Rosenkrantz De Lasson bragt lidt håb tilbage til de rødblusede, da han gjorde det til 2-2.

Dommer i fokus

I løbet af anden halvleg blev det mere og mere tydeligt, hvem der havde et resultat, de kunne bruge, og hvem, der skulle jagte. Både spillere og tilskuere fra Glostrup FK appelerede kraftigt for, at spillerne fra Solrød FC trak tiden og lagde sig ned mere end nødvendigt. Samtidig følte de sig bortdømt i flere situationer. Blandt andet en situation i feltet, hvor en Glostrup-spiller er ved at dække en bold ud til hjørne, mens Solrøds målmand kommer direkte i ryggen på ham. Det markede dommeren til et målspark, til stor utilfredshed for tilskuere og spillere.

Efter dommerens sidste fløjt var følelserne uden på tøjet i begge lejre, og da en Solrød-spiller valgt at fejre oprykningen ved at råbe ad Glosturp-bænken frem for at juble med sine

holdkammerater, gav det mindre klammerier midt på banen.

Skuffet

Glostrup FK har et ungt hold med mange spillere, der har spillet der hele livet. De var naturligvis skuffede efter kampen.

– Momentum har været der hele tiden, vi har ikke tabt en kamp i foråret. Da vi fik udlignet i slutningen af anden halvleg, tænkte vi, at vi var der, hvor vi skulle være, nu må vi få chancen. Men vi får ikke den rigtig store chance, siger formand Henrik Kahr.

Han håber, at oplevelse vil gøre de unge drenge stærkere.

– Det vi har lært her, det skal vi tage med til næste år. Forhåbentlig er de unge mennesker friske på at tage en tørn mere og vise, at det er dem, der skal rykke op i næste sæson, siger han.