Tricktyv udvist

Retten i Glostrup handlede hurtigt, da en rumænsk mand tilstod forsøg på tricktyveri. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Torsdag forsøgte en rumænsk mand et tricktyveri i Glostrup Shoppingcenter. Fredag formiddag var han idømt 30 dages fængsel og udvist af Danmark

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag formiddag gjorde en kvinde centervagten i Glostrup Shoppingcenyter opmærksom på en mand, som fulgte fter ældre borgere, der var i centeret.

Vagten tilkaldte Københavns Vestegns Politi og fulgte samtidig efter manden, som på det tidspunkt overvågede en ældre kvinde med rollator. Politiet ankom klokken 12.14 og anholdte manden, der viste sig at være en 42-årig rumæner.

Fredag formiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor han tilstod, at han havde til hensigt at stjæle. Dermed var der ikke så meget diskussion tilbage og manden fik en såkaldt straksdom. Den lød på 30 dages fængsel og seks års udvisning af Danmark. Han blev derefter overført til et fængsel, hvor han skal afsone med det samme.

– Stor ros til kvinden for at reagere og til centervagten for at tage affære, siger anklager på sagen, Tina Christensen.