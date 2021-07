Transportordfører lyttede til ønsker

Borgmester John Engelhardt viste Venstres transportordfører Kristian Phil Lorentzen rundt i Glostrup sammen med udvalgsformand Piet Papageorge. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Kristian Phil Lorentzen, der er Venstres transportordfører på Christiansborg, var onsdag i Glostrup for at tale om det store transportforlig. Han fik tre ønsker med fra de lokale politikere

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet kunne fortælle i sidste uge, bliver Glostrup Station fra 2026 og frem til cirka 2030 udbygget med to nye perroner med fire nye spor. Det er en del af den store Aftale om Infrastruktur 2035, som alle Folketingets partier står bag.

Udvidelsen af Glostrup Station er nærmere beskrevet i en fire år gammel rapport. I denne er der taget udgangspunkt i, at den vestlige tunnel bliver forlænget som adgangsvej for passagererne til de to nye perroner. Den vil så selvfølgelig få elevator på begge sider af stationen.

Siden Bane Danmark udgav den rapport, har Glostrup Kommune arbejdet videre med planerne om at udvikle bymidten. Her er en af tankerne, at man gerne vil have en bro hen over banen, der fører videre op til Jernbanevej og derfra til Glostrup Torv og det centrale Glostrup.

Derfor håber blandt andre Piet Papageorge (V), formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget, at man kan finde en løsning, hvor man erstatter tunnellen med en bro.

– Jeg er lidt bekymret for tunneller. Vi har ikke så gode erfaringer med dem. De bliver hurtigere utrygge end en bro, der er mindre graffiti og mindre urin, sagde han i sidste uge.

Det øsnke videregav han onsdag til Kristian Phil Lorentzen, der er transportordfører for Venstre på Christiansborg.

– Ønsket om en bro i stedet for en tunnel har jeg meget stor forståelse for. Jeg hører, at DSB og Banedanmark er positive, så jeg kan ikke se noget til hinder for det, sagde ordføreren.

Formentlig bliver en bro en del af den samlede plan om udvikling af bymidten, som Glostrup Kommune netop har underskrevet en aftale med PFA om at at udvikle over de kommende år.

– Hvis man konverterer tunnelen til en bro, hvad vil det så koste? Og så kan kommunen bidrage som en del af hele Bymmidteprojektet, siger Piet Papageorge.

Hurtigere

Lokalt er man heller ikke helt tilfreds med, at udvidelsen af Glostrup Station skal starte i 2026, året efter, at letbanen er begyndt at køre.

– Det, der kan bekymre mig lidt, det er tidshorisonten. Timingen er ikke så god, som man kunne håbe. Jeg frygter, at det bliver en lang byggeproces på vores stationsområde. Først skal vi lave letbanen, og når vi så er færdige med den, så kan vi grave ved siden af. Det kunne være fedt at gøre det samtidig. Jeg har et møde med Venstres transportordfører, Kristian Phil Lorentzen, i denne uge, hvor jeg vil gøre det klart, at vi ønsker, at projektet kommer tidligere i gang. Men det er nok ikke så sandsynligt, når aftalen er indgået, sagde Piet Papageorge i avisen i sidste uge.

Det har Kristian Phil Lorentzen forståelse for.

– Jeg kan godt se perspektivet i at koncentrere arbejdet lidt mere i stedet for at strække det ud over mange år. Jeg har ikke pengene i hånden lige nu, men får vi muligheden for det, så synes jeg man skal fremrykke, så vi får et mere sammenhængende projekt, sagde han.

Sælg baneterrænet

Ud over planerne om den nære bymidte, håber de lokale politikere også at kunne lægge planer for udviklingen af det store baneområde mellem Stationsparken og de spor, der faktisk bliver brugt. De senere år er sporene kun blevet brugt meget lidt, for eksempel til omlastning af tunnelelementer til metro-cityringen, men der er borearbejdet afsluttet, og der går en del år, før der igen skal bygges ny, underjordisk metro i København. Bygningerne i området har ligget forladt i mange år.

– Det der ovre, det har ikke noget formål, det står jo helt tomt, siger Kristian Phil Lorentzen og peger på de tomme bygninger.

– Det er en af mine kæpheste. Arealer inde i byerne, som ikke skal bruges til jernbaneformål, det skal i spil. Det skal kommunen have lov til at lade indgå i en planlægning, siger han.