Svømmehallen lukker tre måneder

Det originale vandbehandlingssystem er efter 42 år udtjent. Foto: Glostrup Idrætsanlæg

GLOSTRUP. Glostrup Svømmehal vil være lukket fra 5. juli til 20. september, hvor vandbehandlingsanlægget skal udskiftes

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Svømmehal skal have et nyt vandbehandlingsanlæg. Det skal sikre en fortsat bæredygtig, vedvarende og stabil drift. Det nuværende har holdt i hele svømmehallens levetid på 42 år, hvilket er 12 år mere end forventet. For at få udskiftet anlægget, er svømmehallen nødt til at lukke fra 5. juli til og med 20. september.

– Svømmehallen har i en årrække prioriteret at holde åbent i sommerferien. I år er det desværre nødvendigt at lukke ned i sommerferien og et stykke ind i september måned. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi efter en lang corona-nedlukningsperiode, skal lukke igen. Vi arbejder på højtryk for at finde midlertidige vandtider til svømmeklubben hos andre anlæg, for at holde klubben i gang. Ydermere henviser vi med stor fornøjelse til at man i stedet besøger kystlivredningsstrækningen ved Køge Bugt, som byder på friske havbade. Er man mere til de indendørs badeoplevelser, kan man med fordel besøge vores nabokommuner, som er orienteret om vores lukkeperiode og som hjertes gerne byder alle velkommen, siger Allan Christensen, Idrætschef i Glostrup Kommune.

Det nye vandbehandlingsanlæg er budgetteret til at koste fem millioner kroner, men vil til gengæld spare driftsudgifter som strøm for 20.000 kroner om året.

Kunne ikke nås

Svømmehallen har lige været lukket i en længere periode på grund af corona-pandemien, så flere har naturligvis spurgt, hvorfor der ikke er blevet udskiftet vandbehandling i denne periode. Men processen med at få udskiftet vandbehandlingen er så lang, at det ikke kunne lade sig gøre, at starte det i løbet af den pludselige corona-nedlukning.

– Processen blev besluttet at skulle påbegynde i sommerferieperioden, da det historisk set, er der hvor anlægget har færrest besøgende, siger Allan Christensen.

Samtidig med installationen af det nye vandbehandlingsanlæg, bliver to andre projekter i svømmehallen også gennemført. Siden 1990 har svømmehallen været udsmykket med kunstværker af Erik Hagen. Efter 30 år på væggene havde klor­dampene tæret så meget på det, at det i efteråret blev besluttet at pille kunstværket ned. I stedet er det besluttet at hænge et nyt værk op af kunstneren Stine Hvid, der også er kendt fra Glostrup Gobelinerne, der pryder væggen mellem stationsforpladsen og jernbanen.

Som vi tidligere har omtalt her i Folkebladet, så skal tårnet til vandrutchebanen også skiftes ud. Det bliver et helt nyt tårn i beton, da det er billigere at vedligeholde. Kommunalbestyrelsen skal på sit møde i juni tage stilling til de indkomne tilbud på projektet. Det er forventningen, at det vil koste omkring 1,9 millioner kroner.