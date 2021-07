Svanholm skal til Spanien efter dansk mesterskab

Svanholm vandt endnu engang damarksmesterskabet i T20. Arkivfoto: Robert Hendel

Sport. Svanholm Cricketklub tog endnu engang T20-mesterskabet hjem til Brøndby og sikrede sig adgang til European League i La Manga

Af Robert Hendel

Svanholm Cricketklub kunne hive endnu et sæt guldmedajler hjem til Brøndby, da det blev til en sejr i T20-turneringen.

T20 er en kort, men populær udgave af cricket, hvor kampene varer cirka to og en halv time. Den er inden for de seneste år blevet anerkendt som et officielt mesterskab under Danmarks Idrætsforbund, og det giver adgang til European League i La Manga i Spanien, der både sportsligt og økonomisk giver cricketklubben et kolossalt løft.

Mesterskabssæsonen var dog præget af kaos, idet Svanholms spillende træner Matt Wilcox på grund af corona-pandemien ikke kunne rejse fra Australien, så derfor måtte klubbens egen Zishan Shah i sidste øjeblik overtage jobbet.

Det var dog ikke kun på trænerfronten, at Svanholm havde udfordringer frem mod T20-slutspillet, der foregik i Køge med deltagelse af Svanholm, KB og Skanderborg. Mads Henriksen blev akut indlagt på grund af hjerte- og vejrtrækningsproblemer, der ifølge Svanholm cricket kan skyldes, at han kort forinden var blevet vaccineret mod covid-19.

Hospitalsbesøget afholdt dog ikke Mads Henriksen fra at stå sammen med Musa Mahmood som redningsmænd i den første kamp mod KB, hvor især de fik hævet en halvleg på vej mod bunden op til 112 points, mens Svanholms kastere holdt arvefjenderne KB nede på 102.

Kampen mellem KB og Skanderborg endte højst usædvanligt i cricketsammenhæng med en uafgjort 169-169, og derefter valgte Skanderborg at gå først til gærdet mod Svanholm i den sidste og afgørende kamp.

Her kunne de ikke hamle op med Svanholms hurtige kastere og deres fejlfrit fungerende markspil. Skanderborg, der normalt har Danmarks måske bredeste gærdeside var ude for 90 points, der var tre gærder for 11 points til Touqeer Ahmed og tre for 14 til Hamid Shah.

Ved gærdet etablerede Saud Munir skaffede 56 points på 43 bolde, og Svanholm endte med at score de vindende 93 points for to gærder på lidt over halvdelen af de tilladte bolde.

Nu kan Svanholm se frem til en tur til La Manga, hvor klubben senest var med i 2020. Her blev der blandt andet registreret mere end 600.000 seere til en af holdets TV- transmitterede kampe. Holdet skulle også have været med i 2021, men det samme covid-19 en stopper for.