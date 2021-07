Strejkende sygeplejersker fik stor opmærsomhed

Sygeplejerskerne var kampklar onsdag klokken 6.30. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Onsdag morgen stod en gruppe strejkende sygeplersker, der til daglig arbejder på Glostrup Hospital, foran hospitalet, for at sige god morgen til de kollegaer, der stadig skal på arbejde

Af Jesper Ernst Henriksen

19. juni startede sygeplejerskestrejken i Danmark, hvor cirka 10 procent af alle landets sygeplejersker strejker. Sygeplejerskerne har stemt nej til et mæglingsforslag fra forligsinstitutionen, der blev sendt til afstemning. Sygeplejerskerne mener, de får for lidt i løn sammenlignet med andre mands-dominerede fag som folkeskolelærere og politibetjente.

Der er ikke nogen sygeplejersker i strejke i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk, men på Glostrup Hospital er flere afdelinger udtaget til strejke. Organisatorisk er det meste af Glostrup Hospital en del af Rigshospitalet, mens andre afdelinger er en del af Amager Hvidovre Hospital. Der er afdelinger fra begge organisationer udtaget til strejke.

De strejkende sygeplejersker har flere gange stået foran Hospitalet på Nordre Ringvej med bannere, skilte, fløjter og en megafon, for at komme ud med deres budskab. Senest stod de der onsdag morgen, for at sige god morgen og god arbejdslyst til de kollegaer, der stadig skal på arbejde. Deres plan er, at de skal står der cirka en gang om ugen under konflikten.

Onsdag morgen var der fra de forbipasserende trafikanter stor opbakning til sygeplejerskerne med dyttende biler med folk der vist en tommelfinger opad til sygeplejerskerne.