Start på en strategi mod ensomhed

Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors, overrakte sammen med Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, oplægget Sammen mod ensomhed, til Social- og Indenrigsminister Astrid Krag (S). Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Under en fællesspisning i Glostrup overrakte Ældre Sagen og Dansk Røde Kors deres oplæg til en national strategi mod ensomhed til Astrid Krag, som de gerne vil give titlen ensomhedsminister

Af Jesper Ernst Henriksen

Selvom de fleste af Ældre Sagen i Glostrups medlemmer er færdigvaccinerede, skal de stadig overholde loftet over antallet af mennesker samlet på et sted. Så selvom der ikke var helt fyldt i det store lokale i kælderen under Glostrup Bibliotek, var alle billetter solgt, og der stod endda folk udenfor og håbede på, at der var nogen, der ikke dukkede op.

Det var den første store fællesspisning, efter corona-pandemien satte ind sidste år. Blandt gæsterne var derfor et par meget prominente navne. Her sad nemlig Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors, samt Astrid Krag (S), der er Social- og Indenrigsminister.

Hun har bedt de to foreninger sammen med en række andre foreninger lave et oplæg til en national strategi mod ensomhed. Den overrakte de til hende på dagen.

– Det er en række organisationer, der på opdrag fra Astrid Krag har arbejdet med et indspil til en national ensomhedsstrategi. Vi har bragt næsten 200 organisationer sammen. De er kommet med en masse forslag til, hvordan man fra regeringens, kommunernes og organisationernes side kan bidrage til, at der er nogle af de 3-400.000 ensomme i Danmark, der kan komme ud af den ensomhed, så vi i fællesskab kan bekæmpe den pandemi af ensomhed, som er komet i forlængelse af covid-19, forklarede Anders Ladekarl.

Ræk ud

Astrid Krag er også Ældreminister, men Bjarne Hastrup mente, at hun skulle have en titel mere.

– I al hemmelighed har vi udnævnt dig til ensomhedsminister, sagde han.

Blandt medlemmerne i Ældre Sagen har ensomheden været stigende under pandemien.

– Der er kommet et alarmerende stort antal ensomme under coronaen. Der er nogle problemer, som Anders og jeg kan løse med vores frivillige, ved at komme ud og hjælpe folk med almindelig ensomhed. Men der er også nogle, der er kommet ned i en svær ensomhed. Der skal vi have Astrids hjælp med nogle professionelle folk, siger Bjarne Hastrup.

Anders Ladekarl var meget enig:

– En af vores udfordringer er at finde dem, der er ensomme, og række ud til dem. Der skal vi have fat i kommunerne, som kender dem, men også opfordre folk til at række ud, for så er vi klar, siger han.

Sundhed

For Astrid Krag handler kampen mod ensomhed om en kamp ofr både fysisk og mental sundhed.

– Vi ved, at der allerede før corona-pandemien var for mange danskere, der var ensomme. Coronapandemien har været med til at skubbe til det. For nogle af dem, der har siddet meget alene, kan det være svært at komme tilbage til samfundet og fællesskabet. Selvom restriktionerne letter og hverdagen vender mere og mere tilbage, så er der en ekstra barriere for dem. Det skal vi tage alvorligt, for det koster livskvalitet for den enkelte, og det er heller ikke godt for helbredet at være ensom. Det er noget, hvor vi kan gøre noget fra politisk hånd, men hvor vi alle sammen hver især skal i spil ofr at bekæmpe ensomhed. Der er alt for mange ensomme, der går og tænker, det er deres egen skyld. Det er aldrig den enkeltes skyld, siger hun.