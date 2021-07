Socialdemokratiet går efter borgmesterposten

Søren Wiborg er klar til at sætte sig i borgmesterstolen, hvis det bliver muligt. Arkivfoto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Socialdemokratiet i Vallensbæk Kommune er klar med kandidatlisten. Samtidig ændrer Søren Wiborg titel fra spidskandidat til borgmesterkandidat for at signalere, at partiet er klar til at stå i spidsen for kommunen

Af Jesper Ernst Henriksen

Socialdemokratiet i Vallensbæk har fundet de 11 kandidater, der skal kæMpe for en af de 15 pladser i kommunalbestyrelsen til kommunalvalget til november.

Øverst står som tidligere beskrevet Søren Wiborg, der lige nu er gruppeformand for Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen. Han er glad for de personer, der er kommet på resten af listen.

– Det er en meget kompetent liste, medlemmerne har sammensat. Erfaring, ungdom, kvinder og mænd. Kandidaterne har en bred livs- og erhvervserfaring, og så er det da en stor glæde at en 18-årig gymnasieelev også ønsker, at prøve kræfter med det politiske liv i kommunalbestyrelsen, siger han.

Med den sidste kommentar henviser han til Cille Wiborg Ørndrup, der, som efternavnet afslører, er Søren Wiborgs barnebarn og til daglig er gymnasieelev. Hun er nummer fire på listen.

Ud over hende er der en del kendte navne på listen. Nummer to, tre, fem og seks er Martin Nielson, Anette Sandgreen, Erdal Colak

og Berit Bredelund, der alle er nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Fra nummer syv til 11 kommer der fem nye navne. Her står nemlig Susanne Voldfrom, Henning Boe, Özkan Kocak, Claus Weichel og Charlotte Illum.

Socialdemokratiet opstiller dog sideordnet, hvilket vil sig, at det alene er de personlige stemmer, som afgør, hvilke kandidater, der bliver repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Borgmesterkandidat

Socialdemokratiet har valgt at titulere spidskandidaten Søren Wiborg, som Borgmesterkandidat, hvilket er en markant ændring fra tidligere valg.

– Vores medlemmer ønsker, at vi som parti klart tilkendegiver, at vi er parat til at stå i spidsen for kommunen, hvis det er det vælgerne ønsker, siger han selv.

Selvom partiet endnu ikke har fremlagt et fuldt valgprogram, kan Søren Wiborg allerede nu løfte lidt af sløret for, hvad det kommer til at indeholde.

– Socialdemokratiet går blandt andet til valg på at kommunalbestyrelsen skal blive bedre til at inddrage borgerne i beslutningerne. Vækst er stadig højt på dagsorden, men det skal foregå med respekt for borgernes ønsker. Der skal være plads til uenighed, men borgerne skal ikke føle, at beslutningerne trækkes ned over hovedet på dem. Det må blandt andet være læringen fra den nu skrottede lokalplan for Vallensbæk Byhave tæt ved motorvejen, siger Søren Wiborg.