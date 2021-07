Skyder penge i nye oplevelser til børn og unge

Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Brøndbys børn har udsigt til flere midler til kultur og oplevelser frem til efterårsferien

Af Robert Hendel

Det seneste halvandet år i coronaens tegn har budt på den ene aflysning efter den anden.

Nu er der dog udsigt til, at Brøndbys børn og unge atter kan tage del i de mange arrangementer og kulturtilbud, som kommunen normalt byder på henover sommeren.

For at kompensere byens børn og unge for de mange aflysninger har Idræts- og Fritidsudvalget og Kultur­udvalget i Brøndby besluttet sætte 175.000 kroner ekstra af til arrangementer og oplevelser over sommeren og frem til og med efterårsferien.

– Vores børn og unge har trukket et stort læs under pandemien og de fortjener, at de nu kommer ud og oplever noget og igen bliver en del af et fællesskab. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi bruger ekstra penge på at skabe flere oplevelser for dem, som de får glæde af i sommerferien og frem mod efterårsferien, siger Michael Buch-Barnes, der er formand for Idræts- og Fritidsudvalget.

Det er målet, at der kan tilbydes aktiviteter i samtlige kommunens bydele og til forskellige målgrupper. Aktiviteterne bliver løbende offentliggjort på hjemmesiderne for Sommersjov og Oplev Brøndby.