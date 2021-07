Skød 27-årig mand i ryggen

Politiet rykkede lørdag aften ud til Kisumparken. Arkivfoto: Robert Hendel

Brøndby. Politiet rykkede lørdag aften ud til Kisumparken i Brøndby Strand, efter at en 27-årig mand var blevet skudt i ryggen

Af Robert Hendel

Københavns Vestegns Politi rykkede lørdag aften massivt ud til Kisumparken i Brøndby Strand.

Her var en 27-årig mand blevet ramt af et skud i ryggen. Den forurettede er uden for livsfare, og ifølge Ekstra Bladet ringede han selv til alarmcentralen.

Politiet kan i skrivende stund ikke uddybe, om den forurettede er kendt af politiet, eller om skyderiet er banderelateret.

Søndag formiddag stillede politiet en mobil politistation op i Kisumparken for at skabe tryghed i området. Vidner, der ligger inde med oplysninger er velkomne til at henvende sig til Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon 43861448.

Det er anden gang på halvanden måned, at der bliver affyret skud i Kisumparken. Dengang blev ingen meldt ramt.