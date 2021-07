SF har sat sit hold

Dette er SF’s hold til kommunalvalget. Foto: SF

GLOSTRUP. SF i Glostrup har Henrik Lund som spidskandidat og derudover fem andre kandidater. Partiet ser frem til borgmesterskiftet, som de forventer vil betyde et opgør med den hidtidige politik

Af Jesper Ernst Henriksen

SF Glostrup har valgt de seks personer, der skal kæmpe om pladserne til det kommende kommunalvalg, der som bekendt finder sted tirsdag 16. november i år.

– Vi glæder os til valgkampen, og håber på at få en masse spændende debatter med de øvrige partier og kandidater op til valgdagen, siger Henrik Lund, og tilføjer:

– Kommunalvalget i år har jo en ekstra dimension i forhold til tidligere år, idet vi allerede nu ved, at der kommer en ny borgmester for enden af bordet fra den 1. januar 2022.

På holdet er Henrik Lund som spidskandidaten, efterfulgt af Lennart Lindberg som nummer to på listen. Derefter følger i prioriteret rækkefølge Jens Erik Larsen, Mogens Mathiesen, Palle Laustrup og Mads Jørgensen. Palle Laustrup er partiets nuværende medlem af kommunalbestyrelsen, men han har selv ønsket at komme lidt længere ned på listen.

Henrik Lund er glad for det hold, han har med på listen.

– Der er tale om såvel garvede lokalpolitikere og nye unge kræfter i vores felt, og vi supplerer hinanden supergodt med en god sammensætning af viden på hvert vores område. Samlet betyder det, at SF Glostrup kan byde på rigtigt mange input til fremtidens Glostrup, som vi håber på at vi kan være med til at sætte dagsordenen for, udtaler Henrik Lund.

SF Glostrup vil i løbet af august måned præsentere sit program for de visioner, som partiet gør sig om Glostrup og byens udvikling og velfærd. Ifølge SF Glostrup betyder det kommende borgmesterskifte, at der er mulighed for at gøre op med den hidtidige politik, og partiet vil gå til valg under overskriften ’Godt liv i Glostrup’.

– Vi håber selvfølgelig, at borgerne kan se de mange gode tiltag, vi ønsker for vores kommune og byens borgere, og at der vil være opbakning til disse. Og vi håber også, at det vil blive nogle velbesøgte vælgermøder, når de kommer i gang i løbet af efteråret, fortsætter Henrik Lund, og slutter af med at ønske alle en god valgkamp.