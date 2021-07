Så blev vi endelig hørt

Debat.

Af Erik Ødemark, Formand for ejerlauget Rendsagerparken i Vallensbæk

Vi kan næsten ikke få armene ned. Glæden over, at de mange støjplagede borgere i Vallensbæk, er blevet hørt i det nye trafikforlig, er stor. Efter otte års lobby-arbejde fra beboerforeninger og kommunalbestyrelsen i forening, kom der hul på de tykke mure, der omgiver Folketinget.

Med forliget, som alle partier i Folketinget har underskrevet, er der for første gang skabt præcedens for, at også eksisterende motorvejsanlæg skal støjdæmpes, fordi trafikken på de store indfaldsveje er i så voldsom en udvikling.

Vi har efterlyst handling. Nu er vi spændte på at se de nærmere detaljer for projektet – og hvor langt støjafskærmningen vil gå. Vi har lært af bitter erfaring fra sidste kommunalvalg, hvor trafikstøj også var et hovedtema, at man ikke skal glæde sig alt for tidligt. Men det er vores håb, at vi i fremtiden vil kunne sidde i haven og drikke kaffe uden høreværn.