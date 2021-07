S og K vil ikke kende udgifter til udlændinge

DEBAT.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk Kommune

Konservative og Socialdemokratiet er optaget af at bygge flere boliger i Vallensbæk, mens tallene entydigt viser, at næsten hele den befolkningsvækst, som Vallensbæk har haft de sidste tyve år udgøres af indvandrere og efterkommere. Det hævder begge partier samstemmende er en god forretning for kommunen.

Det virker alt andet lige besynderligt, at Vallensbæk Kommune skulle adskille sig fra alle andre kommuner i landet og dermed have en nettoindtægt på indvandrere og efterkommere. Beregninger fra Finansministeriet viser, at indvandrere og efterkommere i Vallensbæk har et nettobidrag på minus 199 millioner kroner om året. De koster altså 200 millioner kroner om året som gruppe betragtet.

Dansk Folkeparti ville imidlertid gerne give Konservative og Socialdemokratiet mulighed for at bevise, at det forhold, at andelen af indvandrere og efterkommere i kommunen er steget fra 8 til 29 pct. på 20 år er en god forretning for Vallensbæk, så vi foreslog på det sidste kommunalbestyrelsesmøde, at der blev foretaget en beregning af udgifterne til disse grupper.

Konservative og Socialdemokratiet stemte imidlertid begge imod. Årsagen er enkel. De to partiers regnestykke passer ganske enkelt ikke. Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er en økonomisk og kulturel belastning i Vallensbæk som i alle andre kommuner. Men det må borgerne ikke få at vide.