Renoverer ringmuren

Ringmuren, som omkranser kirkegården ved Brøndbyvester Kirke står foran en renovering. Foto: Jens Olsen

BRØNDBY. Ved Brøndbyvester Kirke er der gang i en større renovering af den gamle ringmur, som omkranser kirkegården

Af Robert Hendel

Ringmuren, der omkranser kirkegården ved Brøndbyvester Kirke er ved at blive renoveret. Den del af muren, som vender ud mod Seminarievej er nemlig i risiko for at synke sammen. En væsentlig årsag til murens dårlige forfatning skal findes i ændringerne i terrænet.

På indersiden af muren er der i årenes løb fyldt jord på, så den nederste del af kridtstenene er dækket delvist af jord, mens der på ydersiden er gravet, så stenene, der udgør fundamentet, delvist er blottede.

Renoveringsprojektet foregår i samarbejde med Nationalmuseet, et arkitektfirma og rådgivende ingeniører. I den næste fase vil murværket blive undersøgt. Her bliver der taget 36 boreprøver ud, som vil blive undersøgt.

Kirken forventer, at forundersøgelserne vil være afsluttet i efteråret, og derefter skal der udfærdiges et udbud, om forventes klar ved årets udgang. Selve arbejdet med at renovere ringmuren forventes sat i gang næste år.