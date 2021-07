Pigerne strømmer til lokal fodboldklub

Pigefodbolden er begyndt at blomstre i Brøndby Strand. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I BSI er et nyt pigehold startet op, og de har fået støtte fra Nordea-fonden. Pengene falder derfor på et tørt sted, fortæller klubben

Af Robert Hendel

Pigefodbolden i Brøndby Strand har fået et økonomisk rygstød.

I sidste uge fik bydelens lokale fodboldklub BSI et tilskud fra Nordea-fonden på 18.000 kroner. Pengene er øremærket pigefodbolden, som er helt ny i klubben. Faktisk er det så nyt, at der først fra næste sæson er tilmeldt et hold i DBU’s turneringer.

– Vi har haft en rigtig stor efterspørgsel fra piger i alderen mellem seks og tolv år, der gerne ville gå til fodbold. Det ville vi gerne gøre noget ved, fortæller Syed Zahid Mansoor, der er sportslig ansvarlig i BSI Fodbold.

Klubben fandt hurtigt en træner, der selv har været aktiv i klubben tidligere. Hun har sagt ja til at træne pigerne, og siden er det gået hurtigt.

– Den første dag kom der 10 piger, gangen efter var de 16 og nu er vi oppe på omkring 27 piger, der skal indregistreres i klubben, siger Syed Zahid Mansoor.

Han tror, at en del af pigerne har fået øjnene op for fodbolden under coronanedlukningen, hvor BSI har arbejdet sammen med den lokale skole, hvor der netop har været fokus på pigerne.

Det er dog ikke gratis at starte en ny pigeafdeling op, og derfor har klubben søgt penge via Nordea-fonden.

– Når man starter et nyt projekt op, er der udgifter til nye rekvisitter, spillertøj og jeg ved ikke hvad. Vi er en klub med begrænsede midler, men projektet var rigtig godt, så da vi fik muligheden for at søge støtte fra Nordea-fonden, slog vi til, forklarer sportschefen i klubben.

Selv er han overvældet over, hvor stor opbakningen til pigeprojektet i klubben har været. Det, der begyndte med et opslag på Facebook, har nu udviklet sig til, at klubben har et pigehold tilmeldt turneringer og stævner.

– Vi har nogle gode faciliteter og en god træning. På længere sigt håber jeg, at vi kan tilbyde både bredde- og elitefodbold, siger Syed Zahid Mansoor, der håber, at klubben kan udvikle spillere og sende dem videre til de større klubber.