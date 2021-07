Nyd sommeren med Soundbokse – men tænk på dine medborgere

Anette Pilmark er kandidat til Kommunalvalget 2021 i Brøndby for Socialdemokratiet. Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Anette Pilmark (S), Kandidat til Kommunalvalget 2021 i Brøndby

Der er skrevet meget om de sundhedsskadelige konsekvenser af trafikstøj, og heldigvis er der bred enighed i kommunalbestyrelsen i Brøndby om, at støjgener fra trafikken både lokalt og fra motorveje skal nedbringes. Men støj er mere og andet end trafikstøj, og jeg har talt med flere borgere, der er kede af støj fra fester med soundbokse på offentlige områder.

Jeg går på valg for trivsel, tryghed og tolerance til alle borgere, både de ældre, de unge, børnefamilierne og alle midt imellem. Ingen grupper har mere ret til trivsel end andre. Der skal være plads til os alle sammen i Brøndby. Der er mange individuelle faktorer, der har betydning for vores personlige trivsel (arbejde, uddannelse, familie, venner, kost, motion, helbred). Fælles for de fleste af os er dog, at en god nattesøvn er alfa omega for vores helbred, humør og trivsel.

Det er naturligvis også vigtigt for vores trivsel, at vi plejer vores venskaber, især efter et år med restriktioner. Ligesom de fleste elsker jeg også en god fest, men ikke når festen holdes på alle mulige tidspunkter i løbet af ugen tæt på beboelsesområder.

Når der skrues op for for eksempel soundbokse i det offentlige rum, tilgodeses et behov for de få på bekostning af de mange, der ikke kan sove, putte børn, arbejde eller bare slappe af i eget hjem. Så hermed en opfordring til at vi tager mere hensyn til hinanden, når vi gør brug af nogle af de dejlige offentlige områder, som Brøndby har.

Selvfølgelig skal vi feste, fejre fødselsdage, bryllupper osv., men er du i tvivl, om det er ok at skrue op for støjen for eksempel med en soundboks med en decibelstyrke, der kan sammenlignes med en ambulanceudrykning, så tænk på dine medborgere. Nyd sommeren og de lyse nætter og lad os tage hensyn til hinanden.