Ny hjemmeside skal gøre det lettere at finde svar

Brøndby Kommune har fået ny hjemmeside.

Brøndby. Brøndby Kommunes hjemmeside har fået et tiltrængt løft, hvor modtageren er i fokus. Ifølge kommunaldirektøren er den nye side blevet langt mere overskuelig for de besøgende

Af Robert Hendel

Det skal være nemmere for borgere og erhvervsdrivende at finde hjælp og svar på spørgsmål på Brøndby Kommunes hjemmeside.

Derfor har siden fået en designmæssig overhaling, ligesom indholdsstrukturen har fået et løft.

– Vi har fået en mere brugervenlig og moderne hjemmeside. Jeg er særligt glad for den feedback, vi har fået, fra en række borgere i kommunen, som har hjulpet med at teste hjemmesiden, så både unge, ældre og borgere med forskellige udfordringer eller handicaps kan finde rundt, siger Peter Kjærsgaard Pedersen, der er kommunaldirektør i Brøndby.

Langt de fleste besøgende på hjemmesiden kommer for at få svar på et konkret spørgsmål, eksempelvis om afhentning af affald, for at bestille nyt pas eller for at undersøge muligheden for at få en plejebolig. Derfor er teksterne på hjemmesiden blevet gennemgået nøje med fokus på modtageren. Samtidig er hjemmesiden udviklet med webtilgængelighed for øje. Det er blandt andet afgørende for blinde, svagtseende, ordblinde eller personer med andre slags fysiske eller psykiske handicap.

Ifølge Brøndby Kommune er brugeroplevelsen også blevet forbedret, idet hjemmesiden både fungerer på computeren og mobiltelefonen. Omkring halvdelen af de besøgende på kommunens hjemmeside bruger en mobiltelefon eller tablet.

– Der er både blevet arbejdet med at optimere struktur og indhold. Og selvom indholdet måske ikke ligger samme sted, som det plejer, så håber vi, at alle får en god oplevelse på den nye hjemmeside, siger Peter Kjærsgaard Pedersen.