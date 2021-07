Nu skal de sidste broer til letbanen på plads

Disse to kæmpe broer skal føre letbanen over jernbanen. De skal løftes på plads i næste uge. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. I weekenden i næste uge skal broerne, som letbanen skal køre på over jernbanen, løftes på plads. Det kommer til at støje og ringvejen bliver spærret om aftenen og natten

Af Jesper Ernst Henriksen

Først på foråret blev letbanens broer over Sydvestvej og Stationsparken løftet på plads. I næste uge er det broerne over jernbanen, der skal på plads. Arbejdet starter fredag aften og slutter senest søndag morgen.

Broerne bliver klargjort foran adressen Søndre Ringvej 37 lige ved siden af Ilva. Herfra bliver de kørt på kæmpe transportvogne til ringvejsbroen, hvorfra de en af gangen bliver løftet på plads.

Det kræver, at biltrafikken på Ringvejen bliver spærret helt af fra klokken 20 om aftenen til klokken otte om morgenen. Det sker aftenen og natten efter fredag den 23. juli, lørdag den 24. juli og søndag den 25. juli, hvor især trafikanter til Brøndby IF’s første hjemmekamp mod Viborg FF skal være opmærksomme.

I begge retninger vil der være omkørsel via Park Allé, Østbrovej og Hovedvejen. Der vil være åbent for cyklister i sydgående retning og for fodgængere.

Det vil samtidig være nødvendigt at spærre for togtrafikken under broerne hele weekenden. Der kører derfor ingen tog mellem Glostrup Station og Høje Taastrup Station, hvor der til gengæld kører togbusser. Fra Glostrup Station kører linje B hvert 20. minut mod Farum. Ændringerne kan følges på rejseplanen.dk.