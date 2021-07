Mestrene fra Vestegnen vandt i Vestskoven

HIC var oppe imod overmagten, da Brøndbys danske mestre kom på besøg. Foto: Robert Hendel

SPORT. Fem scoringer blev det til i alt, da de danske mestre i fodbold fra Brøndby IF besejrede Herstedøster IC i en træningskamp på udebane

Af Robert Hendel

Der var stor forskel inden for kridtstregerne, da de danske fodboldmestre fra Brøndby slog et smut forbi Herstedøster i sidste uge. Her spillede mesterholdet fra Vestegnen opvisningskamp mod Herstedøster IC i anledning af, at klubben fra Vestskoven sidste år rundede 100 år på bagen.

Gæsterne i blåt og gult begyndte kampen med en del spillere, der ikke normalt indgår i træner Niels Frederiksens start-ellever. Alligevel dominerede Brøndby kampen fra start til slut. I første halvleg stod hjemmeholdet, der netop er rykket op i danmarksserien, godt imod gæsternes pres. Efter 22 minutter fik Brøndby dog sendt bolden i kassen, da Joel Kabongo headede et hjørnespark i netmaskerne. Flere mål blev det dog ikke til i første halvleg.

Efter pausen skruede Brøndby op for tempoet, og efter lidt mere end et kvarters spil af anden halvleg lå bolden atter i HIC’s mål. Især indskiftede Jesper Lindstrøm viste, hvor stor forskellen er på et topprofessionelt superligahold og en flok dygtige seriespillere, der træner et par gange om ugen ved siden af deres normale beskæftigelse i hverdagen.

Nyerhvervelsen Yousef Salech gjorde det til 3-0 efter 79 minutters spil, og blot to minutter senere sprintede Jesper Lindstrøm fra samtlige blåblusede spillere på banen, prikkede bolden forbi en fremadstormende keeper, inden han køligt lagde bolden ind i det tomme mål til 4-0.

Yousef Salech nåede at krone sin første optræden for Brøndby med endnu en scoring, da han lukkede og slukkede med målet til 5-0.