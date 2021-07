Leif taler de ældres sag

Leif Larsen og resten af ældrerådet var blandt andet med til at udforme den kommende svømmehal i Vallensbæk.

VALLENSBÆK. 82-årige Leif Larsen sætter en ære i at engagere sig i sit nærmiljø og hjælpe Vallensbæks seniorborgere med at blive hørt – derfor er han en del af Vallensbæk Ældreråd

Af Jesper Ernst Henriksen

Der er gang i Vallensbæks seniorer. Hvis ikke de går til yoga eller spiller billard i Seniorhuset Korsagergård, kan man finde nogle af dem på fisketure eller i gang med at lave frivilligt arbejde. Andre kan man finde i Vallensbæk Ældreråd, hvor de er med til at sætte de ældre på den politiske dagsorden i Vallensbæk.

82-årige Leif Larsen har været en del af Vallensbæk Ældreråd i snart 10 år. Som en del af ældrerådet er han med til at tage emner om ældres forhold op til drøftelse i kommunen, og er med til at sætte standarden for den service, som ældre borgere modtager i Vallensbæk. Det er en opgave, han gerne tager på sig.

– Jeg synes, at alle bør interessere sig for det sted, de bor og arbejder. Jeg synes, man er forpligtet til at medvirke til, at samfundet fungerer på den bedst mulige måde. Vi har et demokrati, der giver os adgang til at ytre os, så synes jeg også, man skal.

Det er nemlig vigtigt at de ældre bliver hørt, når der skal tages beslutninger, siger Leif Larsen.

– Det er primært os ældre, der ved, hvad ældre har brug for, og der er ikke noget underligt i, at man ser tingene forskelligt, alt efter hvor man er i livet. Vi kan ikke forvente, at en ung familiefar eller -mor i 30’erne skal have specielt øje for de ældres behov. Så på den måde er det vigtigt, at ældre borgere inddrages i beslutninger, der vedrører dem.

En af de beslutninger, Vallensbæk Ældreråd har haft medindflydelse på, er den kommende svømmehal i Vallensbæk. Ældrerådet har sammen med blandt andet Vallensbæks foreninger været høringspart i sagen, hvor rådet kom med forslag til, hvad der kunne gøre svømmehallen seniorvenlig.

Et af de forslag er blevet taget med, og der er nu lagt planer for et varmtvandsbassin i Vallensbæks kommende svømmehal.

– Det er en stor tilfredsstillelse at være med til, siger Leif Larsen.