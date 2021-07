Leif har skrevet bog om sin fars historie

Leif Meyer Olsen med bogen om hans far og en bog, hans far fik efter deltagelse i Danmarks Største Familie. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Leif Meyer Olsen har skrevet en bog om sin fars historie i bogen Plejebarn i Egby

Af Skrevet af Emma Stylsvig Elsner og Sandra Sophia Jargin

Leif Meyer Olsen har skrevet en bog om hans fars liv i Ejby som plejebarn.

– Jeg har altid interesseret mig lidt for familie og historie og inden jeg havde set mig havde jeg over 120 sider, fortæller han.

Han startede dog ikke helt på bar bund. Han havde et godt udgangspunkt, fordi hans fars side af familien havde været med i og vundet konkurrencen Danmarks Største familie.

– Det startede helt tilbage dengang med Danmarks største familie, og siden måtte jeg så lave noget tilsvarende om min farmors side og min farfars side og min mormors side og morfars side og min kones fire bedsteforældre, så langt man kunne komme tilbage til 1700 tallet.

Bogen er blevet til på bagrund af interview, Leif lavede med sine bedsteforældre, inden de gik bort.

– Det er kombinationen af det mine forældre har fortalt.

Bogens titel er skrevet ud fra et gammelt klassefoto, hvor det ud for Leif Meyer Olsens far var noteret, at han var plejebarn.

– Min far undrede sig også over, at der stod, at han var plejebarn. Det syntes han ikke, at de behøvede og skrive, men det var, fordi hans mor døde i 1925, fortæller Leif Meyer Olsen.

Det var dog ikke sådan, at faderen blev forskelsbehandet, fordi han var plejebarn.

– Det har han aldrig sagt noget om. Han har altid været så glad for at komme der ud, fortæller Leif Meyer Olsen.

Efter moderens død ville Leif Meyer Olsens fars moster gerne have haft ham. Det fik hun ikke.

– Hun var jo kun 17 år, og man skal jo have en plejetilladelse, fortæller Leif Meyer Olsen.

Han er vokset op på en af de gamle gårde i Ejby.

– Jeg hjalp min far nogle gange i haven, for eksempel med at plukke ribs, som så blev solgt til en grønthandler.

Siden er Ejby vokset meget, og Leif Meyer Olsen forventer, at det fortsætter:

– Når først letbanen kommer så bliver der gang i omdannelsen af industriområdet i Ejby.