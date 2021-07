Thomas Kahlenberg (i rødt) og Claus Bo Larsen (i sort) er to af deltagerne i den velgørenhedskamp, der finder sted på Brøndby Stadion mandag aften. Her er de i aktion til Pride Cup i København i forbindelse med EM-slutrunden. Foto: Robert Hendel

Legender på græs for en god sag

Thomas Kahlenberg (i rødt) og Claus Bo Larsen (i sort) er to af deltagerne i den velgørenhedskamp, der finder sted på Brøndby Stadion mandag aften. Her er de i aktion til Pride Cup i København i forbindelse med EM-slutrunden. Foto: Robert Hendel

SPORT. I foråret 2020 offentliggjorde de to tidligere landsholdsspillere Daniel Agger og Thomas Kahlenberg, at de ville arrangere en velgørenhedskamp på Brøndby Stadion med temaet ’Fodbold mod corona’. Den bliver spillet mandag aften

Af Robert Hendel

Mandag aften er der legende-træf på Brøndby Stadion, når tidligere Brøndby-stjerner møder et udvalgt hold af forhenværende Superliga-profiler.

Opgøret er arrangeret på initiativ af de to tidligere Brøndby-ikoner Daniel Agger og Thomas Kahlenberg under overskriften ’Fodbold mod Corona’, hvor overskuddet går til Brøndby IF og Læger uden Grænser.

Det var planen, at kampen skulle afvikles, når der ikke længere er krav om afstand på stadion. Afstandskravet ophører den 1. august, og allerede dagen efter vil legenderne være i aktion på Brøndby Stadions nyanlagte græstæppe. Her vil tilskuerne få et nostalgisk gensyn med nogle af de største stjerner i Brøndby IF’s og Superligaens historie.

Kampen bliver ledet af dommer-legenden Claus Bo Larsen, og overskuddet fra arrangementet går til Læger Uden Grænser og Brøndby IF.

Læger uden Grænser er verdens største medicinske, humanitære nødhjælpsorganisation, og lige nu er organisationen stærkt repræsenteret i kampen mod covid-19.

Oprindeligt var det planen at donere 250.000 kroner til Læger Uden Grænser, men Daniel Agger, Thomas Kahlenberg og Brøndby IF har senere besluttet at fordoble donationen.