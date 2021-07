Kørte gaderæs: Nu er bilen beslaglagt Retten i Glostrup. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Fredag aften blev en Ford Mustang GT beslaglagt af Københavns Vestegns Politi, efter at den kørte med en hastighed over 100 procent det tilladte under et ulovligt gaderæs i Glostrup

Af Robert Hendel