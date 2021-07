Kirken bliver grøn

Brøndbyøster Kirke er blevet vil fremme biodiversiteten. Foto: Brøndbyøster Kirke

BRØNDBY. På Brøndbyøster Kirkegård er der sat fokus på biodiversitet, affaldssortering og energibesparende lys

Af Robert Hendel

Et mindre bed med markblomster og vilde planter er begyndt at vokse på Brøndbyøster Kirkegård.

Bedet skal fremme biodiversiteten og give insekterne gode levemuligheder, og det er et af flere initiativer, der skal sende Brøndbyøster Kirke i en mere bæredygtig og miljøbevidst retning.

– Vi skal alle sammen være med til at gøre miljøet bedre både for natur og mennesker, forklarer kirkegårdslederen, siger Kirkegårdsleder Stine Arneberg om arbejdet, der har stået på i længere tid.

Arbejdet betyder, at der ikke længere må bruges ukrudtsmidler i jorden. Samtidig skal der også sorteres affald på kirkegården, ligesom der vil være energisparende lys i kirken. Det kan nemlig være godt for økonomien at skifte lyskilder i kirken, der sammen med mere end 100 andre danske kirker er en del af det konstant voksende netværk Grøn Kirke.

Der skal opfyldes nogle særlige punkter og krav for at blive en del af netværket, der har som formål at passe bedre på verden. Det har været særligt vigtigt for menighedsrådet at prioritere miljøspørgsmålet i Brøndbyøster Kirke.

– Brøndby Kommune er en af de kommuner, der går forrest med den grønne omstilling. Det var på tide, at vi som kirke også gik med og blev grønnere og mere bæredygtig, siger menighedsrådsmedlem Sussanne Nielsen.