Inges Kattehjem er glade for ny lov

Hvis katten løber væk og ikke er mærket, risikerer man at miste den. Foto: Inges Kattehjem

GLOSTRUP. En ny lov, der trådte i kraft 1. juli, betyder, at katteejere skal have mærket og registreret deres kat, hvis de ikke vil risikere at miste det juridiske ejerskab over den. Inges Kattehjem i Glostrup glæder sig over lovændringen og kan allerede nu mærke positive effekter af de nye regler

Af Jesper Ernst Henriksen

Ejerløse og vilde katte har i årevis været et stort problem, som er så alvorligt, at der i nogle kommuner er tale om “kattekolonier”. Antallet af ejerløse, socialiserbare katte, der ender i bure på internaterne er steget med mere end 250 procent i de seneste 13 år.

Det stigende dyrevelfærdsproblem fik i maj sidste år en koalition på i alt 21 foreninger og internater, heriblandt Inges Kattehjem og dyreværnsorganisationen Anima, til at overlevere godt 45.000 underskrifter for mærkning og registrering af katte til den forhenværende fødevareminister.

Og nu har Folketinget endelig vedtaget en ændring af den såkaldte “lov om mark- og vejfred”, som altså gør det nødvendigt, at katteejere får deres katte mærket og registreret. Lovændringen vækker glæde på internatet Inges Kattehjem i Glostrup:

– De danske internater har i årevis været presset helt i knæ på grund af det stigende antal af ejerløse katte i Danmark. Derfor er vi enormt glade for, at der nu kommer politisk handling på området, og vi håber, at den nye lovændring vil få endnu flere katteejere at mærke og registrere deres kat, siger Jørgen S. Petersen, direktør hos Inges Kattehjem.

Fik et nyt godt hjem

En af årsagerne til det stigende problem med ejerløse katte er, at katte typisk er meget billigere end for eksempel hunde og lette at skille sig af med. Alt for mange anskaffer sig en kat uden at have tænkt det igennem, og når interessen falder, bliver katten efterladt på gaden eller foran et internat.

En af dem er katten Wendy, som i påsken var blevet dumpet foran Inges Kattehjem i Glostrup. Først efter 14 dage lykkedes det dyrepasseren at indfange den skræmte og forsømte kat, som siden har fået et godt og trygt hjem.

Selvom den nye lovændring først trådte i kraft den 1. juli i år, så mærkede internaterne rundt om i landet allerede effekter af kravet om mærkning og registrering langt tidligere.

– I løbet af den maj og juni Google-søgninger, der finder frem til Dansk Katteregister, steget med hele 20 procent, og vi oplever, at mange ejere kimer telefonerne på vores internater ned, da de vil mærke deres kat eller sikre sig, at deres kat nu også er registreret, afslutter Jørgen S. Petersen.