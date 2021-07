Hylder kommunen med en sang

Hver en by har sin trold – og et værtshus med sold, lyder indledningen til en sang om Brøndby, som er skrevet og komponeret af Preben Nielsen fra Lokalhistorisk Arkiv i Brøndby.

Sangen, der er en hyldest til kommunen, er indspillet i samarbejde med Brøndby Strand Kirkekors voksne medlemmer og dirigeret af kirkens organist Katrine Immerkjær.

Preben Nielsens sang kan høres herunder:

Hver en by har sin trold – og et værtshus med sold

Mangler du venner til hverdag eller fest

Kom til Brøndby – så bliver den bedst

Her er grønt, her er smukt

Og et hav i en bugt

Når de andre har lidt tårne – og en gammel vold

Har Brøndby det bedste fodboldhold

Her er plads til enhver – og til børnene især

Her er lykke i en have, kaffe og altan

Kom til Brøndby, det er lige sagen

Hver en by har sin trold – og et værtshus med sold

Mangler du venner til hverdag eller fest

Kom til Brøndby – så bliver den bedst

Du er storbyens grønne ø

Her vil jeg leve, her vil jeg dø

Folk ka’ rejse, ligemeget hvorhen

Brøndby vil aldrig forlade dem

Hver en by har sin trold – og et værtshus med sold

Mangler du venner til hverdag eller fest

Kom til Brøndby – så bliver den bedst

Brøndby, du er mit sind

Og kærlighed gør mig blind

Jeg har travet dig igennem, hver en sti og vej

For Brøndby, åh, jeg elsker dig

Hver en by har sin trold – og et værtshus med sold

Mangler du venner til hverdag eller fest

Kom til Brøndby – så bliver den bedst

Ja, kom til Brøndby – så bliver den bedst