Hvorfor er der sommerlukket?

DEBAT.

Af Ingelise Andersen, Dalvangsvej 57, 2600 Glostrup

Min læge holder til i et stort fint nyt lægehus i Glostrup (Stationslægerne, red.). Der er fire faste læger, to sygeplejerske og to sekretærer.

Jeg troede, at en af fordelene ved at have store lægehuse var, at lægerne kunne afløse hinanden under ferie og sygdomme, men lægehuset holder helt lukket i tre uger – uge 29, 30 og 31.

Jeg kan forstå, at der indimellem kan være behov for at lukke helt en uge ved evt. istandsættelse af lokaler, men tre uger i højsommeren synes jeg er uforståelig og upraktisk, selv om der naturligvis er henvisning til andre læger. Hvorfor?