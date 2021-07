Grøn elektronik

John Engelhardt klippede den røde snor til den nye butik. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Mentech ecostore på Hovedvejen sælger udelukkende genbrugt elektronik, så klimabelastningen bliver mindre

Af Jesper Ernst Henriksen

I juni åbnede Mentech ecostore på Hovedvejen i Glostrup. Butikken er egentlig en del af den store virksomhed Mentech, der repererer forbrugerelektronik som computere og mobiltelefoner.

Nu har de fået en afdeling, hvor de sælger brugt elektronik, der selvfølgelig er blevet gennemgået for at tjekke, at det virker, og derefter gendannet til fabriksindstillinger.

– Jeg er glad for at kunne anerkende, at vores lokale virksomheder præsterer flot, og det gør Mentech jo som gazellevirksomhed. Mange af byens borgere har været forbi, når der har været knas med mobilen eller computeren. Jeg ved, at en række virksomheder benytter jer – det gør vi faktisk også selv i kommunen, sagde borgmester John Engelhardt, da han indvidede den nye butik og fortsatte:

– I tager et ekstra ansvar på miljøområdet med konceptet Mentech Ecostore. Verden er et fint sted, den er værd at kæmpe for. Det Hemmingway-citat står på jeres hjemmeside. Det er lige så enkelt, som det er sandt. Verden er sårbar, derfor skal vi i fællesskab gøre noget for at passe på den. Med inspiration fra FN’s verdensmål om ansvarligt forbrug, har I skabt det her, som er med til at reducere vores aftryk på naturen. I beskriver det som en bevægelse væk fra smid-væk kulturen, som mange kan genkende, sluttede han.