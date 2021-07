Glostrup har fået sin første elbus

I søndags var det slut med støj og CO2-udledninger fra linje 142, som krydser Glostrup Kommune i Ejby. Nye, miljøvenlige elbusser ruller i stedet for dieselbusser nu ud på vejene i Ejby og de andre kommuner, som Glostrup deler linje 142 med

Af Robert Hendel

Formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget i Glostrup Kommune Piet Papageorge (V) var på pletten, da den første elbus i almindelig rutedrift kørte gennem Ejby søndag morgen.

– Jeg glæder mig over, at borgerne i Ejby nu møder støjsvage og miljøvenlige busser på linje 142. Omstillingen fra dieselbusser til elbusser er en vigtig del af den grønne omstilling, som vi arbejder med her i Glostrup Kommune, hvor vi ønsker at fremme bæredygtig kollektiv transport og mobilitet. Elbusserne udleder hverken CO2 eller sundhedsskadelige partikler. Og så larmer de tilmed mindre, så det er den helt rigtige vej at gå. Der er ingen tvivl om, at dette er en historisk begivenhed, og jeg er glad for og stolt af, at jeg var med den første eldrevne bus i Glostrup, siger han.

De nye grønne elbusser på linje 142 er et skridt på vejen mod Movias mål om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030. Glostrup bidrager derfor aktivt til den grønne omstilling og er samtidig med til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

Glostrupborgere kan sammen med borgerne i Albertslund glæde sig til de næste elbusser, der allerede kommer til december, når buslinjerne 141 og 149 overgår til el.